詹惟中酸高市早苗尖嘴猴腮！愛女日本民宿「遭抵制」他急回應

娛樂中心／張予柔報導



日本首相高市早苗日前因發表「台灣有事論」引發中日關係緊張，沒想到台灣命理師詹惟中近日卻在社群平台上疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，此言論立即引起網友撻伐。詹惟中隨後刪文，並在25日晚間公開道歉，但事件並未平息，更被網友挖出他在日本京都、大阪為女兒開設民宿，呼籲日本人拒住。對此，詹惟中再度回應。









詹惟中酸高市早苗「尖嘴猴腮」！愛女日本民宿遭挖出網喊「不要住」本人回應了…

詹惟中先前曾透露在日本購買了房產，其中幾套規劃為民宿，因此網友將他對高市早苗的評論翻譯成日文，提醒日本人不要入住。（圖／翻攝自 Threads）

廣告 廣告

根據《三立》報導，詹惟中先前接受媒體訪問時透露，他在京都、大阪買了5套房產，其中4套規劃為民宿，由日語能力極佳、考過領隊證照的女兒經營。他表示，女兒每月收入約二、三十萬新台幣，並與全日本百餘家民宿簽訂代理合作。高市早苗事件發酵後，有網友將他對高市早苗的評論翻譯成日文，並在網路上提醒日本人不要入住民宿，台灣人也不要去住。

詹惟中酸高市早苗「尖嘴猴腮」！愛女日本民宿遭挖出網喊「不要住」本人回應了…

詹惟中受媒體求證時低調回應，並再次對先前評論公開道歉。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

對此，詹惟中今（26）日接受三立求證時低調回應，「民宿的部分百分之百有執照，我們也不願意太多的回應」，並再次針對先前評論公開道歉，「我要再次鄭重鞠躬道歉，以後會謹言慎行，下次也不會再談政治了。命理師本來就不該談政治，只是想小聊一下面相，確實有不當之處及無心之過，讓大家不高興之後會檢討改進，我會虛心受教，好好檢討自我，謝謝大家」。





原文出處：詹惟中暗酸高市早苗遭抵制！愛女日本民宿被網挖出喊：不要住…本人回應了

更多民視新聞報導

男星表弟柬埔寨失聯！「我想回家」求救語音流出…母心碎

職業軍人3度激戰16歲少女！「強制拖衣、打巴掌」下場慘了

馬英九喊準戰爭狀態！律師猛酸：你買壽險是「準死亡」？

