詹惟中酸高市早苗「尖嘴猴腮」慘遭炎上！命理師曝：他正在走衰運

詹惟中被命理師揭「正在走衰運」。圖／詹惟中 就是愛算命FB

知名命理師詹惟中日前在臉書發文「很多人問我什麼叫尖嘴猴腮？其實看面相就知道！」並配上日本首相高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾的照片，疑似暗酸高市早苗刻薄無福。發文引起眾多網友撻伐，批評詹惟中此舉不厚道。雖然詹惟中刪文道歉，但仍止不住眾怒，不僅遭到網紅「486先生」陳延昶開罵「不要臉的江湖術士」，此外，詹惟中愛女在日本的4間民宿也被波及抵制、質疑逃漏稅，就連他的客戶都站出來投訴，說找詹惟中算命「又貴又不準」。有命理師就直言，詹惟中現在「正在走衰運」。

昔日活躍各大節目、身價上億的命理師詹惟中，近期卻風波不斷。對此，同為命理師的沈嶸通靈分析詹惟中的運勢，發現他確實正走「下坡運」，從2022年開始就有下滑的現象，到今年2025年適逢「分岔年」環境磁場，容易好的反轉成壞的，這才導致他失言所引起的負面效應放大。對照2022年，詹惟中遭紫微斗數命理師張盛舒提告，其與中國靈機文化公司所推出的紫微算命網路產品涉嫌抄襲，訴訟耗時3年，雖然詹惟中獲不起訴，但仍對他的精神與聲譽造成一定的損耗。

不過，沈嶸指出詹惟中過去擁有「連旺20年」的驚人格局，正好詹惟中自命理節目出道走紅至今約20年。雖然已在2021年走完連旺格局，但詹惟中有善用這20年的機運，搭上旺運的列車，累積大量的名聲與財富，在此期間又投資不少房地產，如今已是財富自由的有錢人，即使不靠算命也不缺錢。

沈嶸補充，詹惟中的命格屬於「榮顯一時借勢命」，雖能風光一段時間，但當勢頭過去，就得靠個人實力。如今，詹惟中面臨晚年危機，未來若同樣要靠算命創高峰，已是後繼無力，因為人們對他的信心已經崩塌，尤其「九紫離火運」的效應下，人們更重視服務品質，過去單靠嘴皮子推銷賺錢的方式已經行不通了。但若詹惟中選擇繼續靠投資錢滾錢，還是大有可為。

沈嶸通靈分析詹惟中的運勢，發現他確實正走「下坡運」。圖／詹惟中 就是愛算命FB

針對有女客戶投訴找詹惟中論命盤結果「從出生到現在完全不準、僅13分鐘就結束」，還要價5800元，後續對話焦點竟是「推銷看風水」，感覺自己被騙了。沈嶸也通靈分析詹惟中的命理功力，他的靈魂能量中並沒有「命理天命」，他的算命準確率勉強有到六成及格邊緣。

沈嶸表示，詹惟中之所以能聲名大噪，是靠著自身超強的行銷能力和舌粲蓮花的口才，搭配他擁有的演藝圈人脈，插科打諢也能讓命理事業如日中天。就連詹惟中在2020總統大選預測失準時，也在節目上自嘲：「我只是諧星而已，我不會算命、看風水，大家開心就好。」不過沈嶸認為，命理分析本就沒有絕對性，所以解讀偶有不準也是情有可原。

通靈命理師沈嶸。圖／經紀人提供

詹惟中之所以有諧星特質與行銷口才能力，來自於他的前世。沈嶸通靈詹惟中前世曾為街頭市集裡說唱、說書的賣藝人，靠著能說會道、吸引聽眾為生，為了取悅大眾，而有「浮誇」的能量頻率。加上詹惟中累世以來都沒有命理根基，因此他沒有天生的玄學敏感度，必需靠誇張的表演方式支撐，所以他無法培養出一批死忠的粉絲、幹部和追隨者。

最後，沈嶸說：「詹老師非常有親和力，為人搞笑幽默，以輕鬆的方式讓人接觸算命，相信也有人喜歡他的人格魅力。」她建議大家若要找適合自己的算命老師，可以從以下幾點判斷：一是人格特質，有些老師較一針見血，有些則是走療癒風格，各有特色，能接受最重要；二是名聲風評，命理服務是否普遍獲得好評；三是訂價高低，算命價格有貴有便宜，依照個人經濟能力選擇即可。

