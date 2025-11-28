詹惟中酸高市早苗「尖嘴猴腮」遭炎上！女兒日本民宿遭全面抵制 再發文道歉：純粹提醒

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本首相高市早苗在本月初因發表「台灣有事說」，讓台日關係迅速升溫；不過，命理師詹惟中近日卻在臉書發文，並附上高市早苗、德國前總理梅克爾與英國前首相柴契爾的照片，疑似暗諷高市早苗面向「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發台日大批網友撻伐。如今他開在日本、現交由女兒經營的民宿遭到日本民眾全面抵制；對此，他回應：「誠摯道歉，虛心檢討。」

詹惟中24日在社群發文，分享面相示意，他以「很多人問我什麼叫尖嘴猴腮？其實看面相就知道！」為題發文，並附上高市早苗、梅克爾（Angela Merkel）與柴契爾（Margaret Thatcher）的照片，最終還註記「其中一個才是（面容瘦削、刻薄無福）」，配上笑哭符號，似乎暗諷高市早苗，引起日台網友撻伐。

詹惟中在事態延燒後緊急刪文，並在25日發文道歉，「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意。如果有讓大家不高興的話，那就再跟大家道歉。純粹就是一個提醒，沒有意圖傷害任何人，也希望大家多多見諒。以後我會更加小心用詞，謝謝大家。」試圖平息爭議，但眾人卻不被買單，更有網友挖出他女兒在日本京都、大阪等地經營的4間民宿，呼籲日台民眾抵制拒住。

對此，詹惟中今天再度回應，嚴肅表示：「我一定是虛心態度面對，對粉絲們與民眾也誠摯道歉與改進，但民宿是百分百有執照又繳稅，就不回應了，我原先只是談談面向，不知道會得罪粉絲，發自內心覺得不該談的就不談，如果有粉絲認為，算命不準，紅包也退費，我今年流年不利，自己沒算到會有此劫。」詹惟中並貼出ChatGPT對「尖嘴猴腮」的面相學解釋，指的是「面容瘦削、嘴尖、臉頰無肉」的長相。他強調，原意只是提醒，往後會更加注意用詞。

