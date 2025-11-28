詹惟中酸高市早苗！陳延昶轟「格局落差」：江湖術士無賴漢

娛樂中心／綜合報導

詹惟中24日發文，疑似暗酸高市早苗尖嘴猴腮。（圖／翻攝自臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，兩國緊張關係升高。命理師詹惟中24日PO文疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐。團購電商名人「486先生」陳延昶也砲轟，「看到台灣發生一個極其荒謬、甚至讓人感到悲哀的現象」。

陳延昶發文，一個靠著「算命」走江湖、過去預測準度堪比盲人丟骰子的江湖術士無賴漢，居然敢拿日本重要政治領袖的長相來冷嘲熱諷，用什麼「尖嘴猴腮」這種市井無賴的詞彙來羞辱人，這件事一點都不好笑，這是徹頭徹尾的丟臉。

詹惟中言論挨轟，並在隔日道歉。（圖／翻攝自臉書）

陳延昶也做出比較「格局的落差」，高市早苗公開力挺台灣，甚至做出擲地有聲的承諾，不僅是沉甸甸的國際責任，同時也必須面對強權壓力的政治風險，不過台灣這邊給出的回應是什麼？ 不是感謝，不是敬重，而是跳出一個連自己預言都兜不攏的江湖術士無賴漢，對著人家的臉蛋品頭論足。

陳延昶不解，為什麼一個預測屢次慘遭現實打臉的人，還敢這麼囂張？因為對於這類「靠嘴維生」的人來說，羞恥心是奢侈品，流量才是必需品，他只剩下製造噪音的能力，當一個人無法用智慧、知識或專業來評論一名國際領袖時，他唯一能做的，就是攻擊對方的外貌，這不是幽默，這是自卑感的極致展現。

陳延昶指出，台灣現在最大的危機就是是非感的麻痺，這種「外表審查官」之所以存在，是因為我們的社會土壤滋養了他們。嘴很尖、心很窄、眼界如豆，卻自以為能對國際政治指手畫腳；看著這種亂象，自己每次都只能搖頭，不是因為那個術士，畢竟跳樑小丑哪裡都有，而是因為台灣人對「正確是非」的感覺越來越鈍。

