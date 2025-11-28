詹惟中酸高市「尖嘴猴腮」？486先生轟「格局落差」嗆這句

政治中心／于士宸報導

日本首相高市早苗日前因發表「台灣有事論」引發中日關係緊張。沒想到，台灣命理師詹惟中近日卻在社群平台上疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，此言論立即引起網友撻伐。詹惟中隨後刪文，並在25日晚間公開道歉，但事件並未平息。然而，時常針貶時事的電商網紅「486先生」陳延昶，昨日（27）也在臉書以「台灣社會的『低級趣味』與價值錯亂」為題發文，批評此事。指「今天看到台灣發生一個極其荒謬、甚至讓人感到悲哀的現象」，痛批「這種不要臉的江湖術士對社會的貢獻真的比不是路上打掃的清潔員！這種行為不是在扯台灣後腿，而是直接往台灣臉上塗屎」。

台灣命理師詹惟中（左）日前疑似針對日相高市早苗做出面相批評。（圖／翻攝自詹惟中、陳昶臉書）





電商網紅「486先生」陳延昶昨日在臉書發文，針對日前命理師詹惟中疑似在臉書暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」的面相進行批評。486先生以「台灣社會的『低級趣味』與價值錯亂」為題，接著說今天看到台灣發生一個極其荒謬、甚至讓人感到悲哀的現象，表示一個靠著「算命」走江湖、過去預測準度堪比盲人丟骰子的江湖術士無賴漢，居然敢拿日本重要政治領袖的長相來冷嘲熱諷，用什麼「尖嘴猴腮」這種市井無賴的詞彙來羞辱人。486先生認為，這件事一點都不好笑，這是「徹頭徹尾的丟臉」；同時以「格局的落差」做出比較，指出日相高市早苗公開力挺台灣，甚至說出「如果台灣遭到侵略，日本一定會出兵」這種擲地有聲的承諾，這句話的背後，是沉甸甸的國際責任，是必須面對強權壓力的政治風險，是把國家安危與台灣綁在一起的義氣，這叫「政治家的擔當」。而台灣給出的反應不僅不感謝，更是不尊重，甚至還跳出一個連自己預言都兜不攏的江湖術士無賴漢，對著人家的臉蛋品頭論足。486先生回憶起詹惟中當時2020總統大選，預測韓國瑜會贏蔡英文60萬票，卻屢次遭現實打臉的人，還敢這麼囂張？表示因為對於這類「靠嘴維生」的人來說，羞恥心是奢侈品，流量才是必需品，而當他的「專業」已經破產，唱不會、主持不行、論述沒有邏輯、預言從不準確，請問各位，他剩下什麼？486先表示，他只剩下「製造噪音的能力」，「當一個人無法用智慧、知識或專業來評論一名國際領袖時，他唯一能做的，就是攻擊對方的外貌，這不是幽默，這是自卑感的極致展現」。





「486先生」陳延昶（左）批評詹惟中（右）的行為徹頭徹尾的丟臉，只剩下「製造噪音的能力」。（圖／翻攝自詹惟中、陳昶臉書）





486先生接著說，更心寒的是台灣社會對這種行為的縱容，表示「這不是在扯台灣後腿，這是直接往台灣臉上塗屎」，台灣有一種奇怪的病態心理：對外國朋友不知感恩，對本土亂源卻無限包容。486先生指出台灣現在最大的危機，是「非感的麻痺」，表示這種「外表審查官」之所以存在，是因為我們的社會土壤滋養了他們。嘴很尖、心很窄、眼界如豆，卻自以為能對國際政治指手畫腳。486先生看著這種亂象，每次都只能搖頭，而搖頭的原因不是因為那個術士，「畢竟跳樑小丑哪裡都有，而是因為我們對『正確是非』的感覺越來越鈍」。最後，486先生認為，台灣若有一天垮了，「恐怕不是被敵人打敗的，而是被自己內部這些不知輕重、不懂感恩、是非不分的『自己人』，慢慢給拖垮的」。





