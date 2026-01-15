詹惟中預言「他奪下2028總統大位」！周映君看大運搖頭了

生活中心／綜合報導

2026年縣市長選舉逐漸逼近，台北市長蔣萬安是否投入連任，也成為政壇關注焦點。命理師詹惟中近日在節目中從命理角度解析蔣萬安今年的運勢，直言若要角逐台北市長連任，勢必得面對一場「硬仗」。不過，談到兩年後的2028年總統大選，詹惟中則態度大不同，直言蔣萬安「機會非常大」。此外，吠陀占星權威李靜唯近期也以塔羅牌解析蔣萬安的流年走勢，形容其運勢將出現明顯轉變，甚至以「由大象變成獅子」來形容權勢與能量的提升。然而，命理圈並非一致看好。曾準確預測柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君則持不同看法，她認為蔣萬安在市長連任上問題不大，但對於問鼎總統大位則直言不樂觀。

談到蔣萬安是否有機會問鼎2028年總統大位，詹惟中態度相當樂觀，直言「機會非常大」。（圖／翻攝自詹惟中臉書）









蔣萬安問鼎2028年總統大位 詹惟中斷言2028有戲「機會非常大」

詹惟中日前在政論節目中談及台北市長蔣萬安的運勢走向，並從命理角度分析其未來發展。詹惟中指出，1978年出生的蔣萬安，今年流年出現「羊刃入本命、陀羅入夫妻」的格局，若要爭取市長連任，恐怕不會走得太順，過程中可能出現糾紛，甚至遭遇突如其來的阻力或被扯後腿的狀況，勢必得打一場硬仗。不過，談到是否有機會問鼎2028年總統大位，詹惟中態度相當樂觀，直言「機會非常大」。他也點出，國民黨目前能被看好的新生代人選並不多，認為該退的就該退、該交棒的就要交棒，若能有所取捨、避免舊人占位不放，反而更有助於黨內未來布局。

李靜唯看好「大象變獅子」 蔣萬安2026能量轉強

吠陀占星權威、命理師李靜唯近日發文分享對台北市長蔣萬安的觀察與命理分析，提到自己日前在印度期間，便聽聞蔣萬安在中國意外火紅，被形容為「台北市最帥的市長」。對此，她並未感到意外，反而在心中浮現一句話：「他總算紅了。」李靜唯指出，蔣萬安的「紅」並非來自一夕之間的聲量暴增，而是一種長期存在、如今才被看見的氣質。她認為，蔣萬安外型貴氣卻不張揚，重視家庭，在問政時表達堅定卻不失溫度，與民眾互動時也自然流露親和力，這些特質讓台北市民對他產生難以言喻的認同感，並逐漸累積出一種信任，而非喧嘩式的魅力。

從塔羅命盤來看，李靜唯分析蔣萬安的牌組結構相當特殊，且高度一致，包括人格牌與靈魂牌皆為「隱者」，愛情牌為「世界」，財富牌則為「死神」，2026年流年為「吊人」，2027年流年為「死神」。她解讀，「隱者」象徵細膩、內斂與長期付出，顯示蔣萬安習慣獨自承擔責任，即便面對是非與誤解，也多半選擇消化而非反擊。

愛情牌落在「世界」，則為其人生底色增添自律與韌性，也反映出其深厚的家國情懷與對關係的長期承諾。李靜唯認為，蔣萬安與夫人的婚姻，正是一段經得起時間考驗、同甘共苦的愛情長跑。至於財富牌為「死神」，她指出，這象徵人生並非一路順遂，而是經歷過明顯的起落與轉折，但「死神」真正的核心並非失去，而是重生的能力，是一種「被打倒後反而站得更穩」的能量，使其人生軌跡呈現大破大立、柳暗花明的節奏。談到流年運勢，李靜唯表示，外界聽到「吊人」與「死神」往往直覺聯想到低潮，但實際影響仍因人而異。她認為，2026年的「吊人」流年，關鍵不在突破，而在守成與延續，對於爭取連任者而言，反而適合低調穩健、順勢而為，透過謙卑與換位思考，理解基層需求，持續推動能改善民眾生活的政策。





命理師李靜唯近日發文分享對台北市長蔣萬安的觀察與命理分析。（圖／民視資料照）









相較之下，2027年的「死神」流年才是真正的考驗。李靜唯指出，從整體國運來看，2026年下半年至2027年底，將是一段混亂與拉扯並存的時期，即便順利連任，也勢必面臨結構性的壓力與挑戰。不過，她也從吠陀占星角度補充，蔣萬安目前正行走在強而有力的水星大運，使其在事業上思路清晰、能以理性與策略應對複雜局勢；其水星所落的月亮星宿「Jyeshtha（心宿）」象徵權威、地位與高度自尊，容易被投射期待，也伴隨嫉妒，但同時具備強烈的成功驅動力，這也解釋了其能量為何能在海外、甚至在中國大被迅速放大。

此外，李靜唯指出，蔣萬安命盤中最具優勢的是木星位於巨蟹座，屬於木星最廟旺的位置，象徵深厚的貴人運與民意基礎，再加上罕見的「大象變獅子」格局，意味著其人生將從溫和持重，逐步轉化為內在厚度所支撐的威望，而非張揚的權力。她總結認為，2026年對蔣萬安而言能量強勁，10月後又進入旺盛的金星流年，若非自我選擇退場，整體走勢可說相當有利；但真正的高峰仍在未來，須待數年後進入木星流年，聲望與格局才會全面到位。李靜唯直言，有些人不需要急著證明自己，「時間，會替他完成所有說明。」





曾準確預測柯文哲（左）66歲「走入空亡」的命理師周映君（右）則提出不同觀點。（圖／民視新聞、翻攝自Youtube頻道《新聞挖挖哇！》）









周映君從大運解析：蔣萬安連任市長有利 問鼎總統不樂觀





然而，命理圈內並非全數看好。曾準確預測柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君則提出不同觀點。她認為，蔣萬安在市長連任方面問題不大，因為目前運勢仍在，加上外型亮眼、氣勢正旺，屬於「大運當頭」的階段。周映君分析，蔣萬安元神屬水，又是11月出生，水氣本就偏旺，這類型的人在事業與財務表現上通常較為突出，做事不易受阻。不過，她也指出，蔣萬安接下來十年行走金水大運，水勢已強，金又不斷生水，反而意味著外界雜音增加，各方面的壓力與牽制也會隨之加重。

基於此，周映君對蔣萬安挑戰總統大位並不看好，甚至直言「我覺得他沒辦法當總統」。她補充，目前尚未看到關鍵的出生時辰，若時辰對應得宜，或許還會出現貴人相助；但僅以大運來看，蔣萬安已逐漸逼近臨界點，若再往後推十年，相關助力恐怕會明顯減弱，也意味著屆時將難以再獲得外力推舉。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

