詹懷雲化身壯帥酒保慘遭監製嫌胖！自爆「擠檸檬」超糗花絮 (彼此影業提供)

喜劇《何百芮的地獄戀曲》在Netflix節目排行榜上一度衝上第3名，表現亮眼，最新一集中，郭書瑤飾演的何百芮為了代言活動跑去學開車，卻遇上由退役旅美職棒好手郭泓志飾演的鐵血教練，狀況連連，甚至被全劇組虧笑「不要靠近演員」。

郭泓志（左）《捍衛戰士》「湯姆郭魯斯」上身親自教學！郭書瑤（右）學開車被虧三寶 (彼此影業提供)

已退役旅美職棒好手郭泓志在劇中飾演何百芮的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，但同時稱讚瑤瑤又美又漂亮又大方，並還稱他是「國寶」，兩人合作起來非常愉快。而郭泓志在劇中挑戰《捍衛戰士》湯姆克魯斯的造型，他開心表示就是盡量表現得酷帥，「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」。但若現實生活中，真的遇到三寶，「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

廣告 廣告

孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受何百芮的弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)深情告白，隨著劇情進入兩人曖昧期，孫可芳飾演的角色開始冒出粉紅泡泡，甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，讓人會心一笑。對此，詹懷雲也笑說，其實當時拍戲的自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨性，還一度被監製劉宛玲笑虧「有點太胖」。他也自曝那場戲真正的笑點，其實藏在動作細節裡，「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑。」

更多鏡週刊報導

詹雅雯罹帕金森氏症勇敢對抗病魔 上節目吐35年歌壇心聲：要把握當下

星二代拚體能！兒子參戰《最強的身體》 岑永康親自到場應援

峮峮告別《飢餓遊戲》畢業旅行重回起點 眾人不捨落淚