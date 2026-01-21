詹懷雲腳踩HOGAN身高直逼190 不買限量只因排隊太累

詹懷雲即使身高超過180公分，對於有內增高設計的鞋墊仍然感到開心可以更高。

詹懷雲今天下午出席HOGAN 2026春夏系列新品預覽會，身高已經超過180公分的他穿上有內增高的Athletic休閒鞋後，直逼190公分，他透露自己不是一個會對「限量」、「限定」兩字著魔的人，因為「我覺得排隊很累」。

新光三越A8 HOGAN精品店是全球新開幕的第三家全新概念店。（迪生提供）

詹懷雲身高184公分，有了內增高5公分設計的加持，他笑說：「讓我變成189了耶！我想再高的人也一樣，大家都會希望自己高一點吧？」他對鞋子沒有特別的收藏嗜好，「鞋櫃中大約八、九雙鞋，有遇到喜歡的才會買，像我喜歡白色，就會比較多看這顏色的鞋子」。

位於新光三越A8的HOGAN，是全球新開幕的第三家全新概念店，店內裝潢以大理石冷冽質地與流暢紋理，巧妙融入柔和木質元素，營造舒適且自然的靜謐氛圍。室內設計靈感萃取米蘭精髓， 彰顯現代簡約設計語彙，傳達出品牌獨特的都市摩登美學。

