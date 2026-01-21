詹懷雲變巨人！突然進入190俱樂部笑談「沒有人會拒絕變更高」

詹懷雲出席Hogan活動，默默長高進入一米九俱樂部。（林欣儀攝）

出席 Hogan 2026 春夏系列預覽活動，詹懷雲 一登場就自帶存在感，原本身高就有 183.7 公分的他，這回腳踩品牌全新鞋款，視覺效果再加碼約五公分，整體比例直逼一米九，現場氣場自然放大一號，聊到這雙「默默幫忙長高」的新鞋，他也大方分享穿著感受，笑說沒有人會拒絕自己看起來更高挑。

這次出席活動，詹懷雲身穿 Hogan 白色牛仔外套，搭配同色系 T 恤與西裝褲，以休閒卻不失率性的造型亮相。他直言當天造型的最大亮點其實在腳上，那雙 Athletic 鞋款外型低調，看不出任何厚底設計，卻能悄悄讓身高多出五公分，也讓他忍不住自嘲自己根本變成巨人。

正逢農曆年前夕，他也透露自己正開始準備過年的新衣，打算和家人一起好好休息，至於新衣預算，他坦言沒有特別設限，只要是真的喜歡就會入手。談到鞋子收藏，他表示自己其實不算鞋迷，鞋櫃裡大概維持九到十雙左右，不是那種會包色的人，但遇到喜歡的款式還是會留下來。

至於是否會為限量或限定鞋款特地排隊，他有些靦腆地笑說自己真的不太行，因為不喜歡排隊，通常都是之後在網路上找自己喜歡的鞋。不過這次出席活動，他也已經替自己選好目標，除了腳上那雙 Athletic 之外，另一雙有「餅乾鞋」暱稱的 H-Stripes，也被他列入準備帶回家的清單之中。

