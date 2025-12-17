詹旺彬辭世 壯圍鄉長選情添變

宜蘭縣壯圍鄉民代表會主席詹旺彬17日過世，享年59歲。（本報資料照片）

無黨籍宜蘭縣壯圍鄉民代表會主席詹旺彬17日過世，享年59歲。詹旺彬連任3屆代表會主席，地方實力雄厚，詹原本有意轉戰鄉長，但這2年來頻繁進出醫院，也將選鄉長的重責交給妻子張秋香，他的離世除了讓地方不捨外，也為明年鄉長選戰投下變數。

詹旺彬是宜蘭縣第一義消大隊大隊長，他以「義消精神」標榜24小時服務，雖然政治立場偏藍，但都會廣納各代表意見，爭取鄉內建設不遺餘力，還拿下代表會主席3連霸。

早在7年前詹旺彬就有意轉戰鄉長，最後禮讓國民黨籍的沈清山參選，並計畫在沈清山任期屆滿時選鄉長，不過，近2年他的身體狀況不佳，頻繁進出醫院，近期更待在醫院安寧病房，直到留下最後一口氣返回家中，昨天上午7時許在家中病逝。

壯圍鄉代會副主席吳旺水說，詹旺彬鮮少對外人說明病況，又傳聞是施打新冠肺炎疫苗產生後遺症，卻又查不出病因；2個月前還有看到詹出現在代表會，但身體已經愈來愈差。

吳旺水表示，詹旺彬很早就想要選鄉長，但因為身體狀況才交棒給妻子，如果詹沒生病，鄉長可以說是「沒人敢跟他選」，孰料命運捉弄人，詹旺彬過世讓大家都很不捨，鄉代會將全力協助家屬辦後事。

民進黨已提名前立委陳歐珀服務處主任吳文進競選鄉長，壯圍鄉公所祕書張家豪將爭取國民黨提名。地方人士指出，詹旺彬是選鄉長的不二人選，因為生病才由妻子代夫出征，詹的過世勢必對選舉造成變數，但距離投票日將近1年，影響層面仍待觀察。