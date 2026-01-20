詹晉鑒批黃國昌 洩密責任不在時間長短

律師詹晉鑒與台北市議員參選人張銘祐至北檢告發黃國昌。(張銘祐臉書)

針對立法院秘密會議資料外流爭議，律師詹晉鑒今表示，民眾黨立委黃國昌針對相關告發案，竟以「回去重讀法律」等言詞回應，試圖轉移焦點，令人深感遺憾。他強調，問題關鍵不在黃國昌「從政多久」，而在於「實際行為是否已觸法」。





詹晉鑒指出，依《立法院議事規則》第50條規定，秘密會議之紀錄與決議，立法委員、列席人員及相關工作人員，均不得以任何方式對外洩漏，法律規範相當明確。





他進一步說明，依《刑法》第109條及第110條規定，無論故意或過失，只要洩漏或交付國防秘密，即可能構成犯罪，並不以實際交付完成為要件。

詹晉鑒強調，國防機密的保護屬於高度責任，一旦機密文件離開法定管制區，國安風險即已產生，法律並未設有所謂「不小心即可免責」的空間。另依《國家機密保護法》，機密資料一旦脫離管制，即構成對機密完整性的侵害。





至於是否涉及《國家安全法》，詹晉鑒表示，應由檢調機關依法調查認定。他重申，法律責任的判斷不在時間長短，而在行為本身，事後歸還並不能抹滅先前可能存在的違法事實。