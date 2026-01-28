詹江村喊「我親中我驕傲」遭網暴 嘆不懂反稱：世界潮流都親中

詹江村喊「我親中我驕傲」，相關言論遭網友砲轟。（翻攝自詹江村臉書）

國民黨桃園市議員詹江村日前在臉書發文直言「我親中我驕傲」，相關言論引發網友猛烈砲轟，對此，他再度透過社群回應，坦言不解為何「親中」被解讀為不支持民主選舉、不能使用臉書，甚至必須搬去中國居住，並強調自己親中是因為「世界潮流都在親中」，但自己仍希望台灣維持民主國家。

詹江村昨日在臉書發文表示「我親中我驕傲」，稱自己代表1萬5千名台灣人「親中」，他認為親中有助於遠離戰火，避免中華民國走向消滅，他指出，當加拿大、法國、歐盟、韓國等大部分民主國家開始親中，台灣為何不能挺起胸膛，不再「跪著跟美國搖尾乞憐」，他也直言，不希望國民所得大量用於軍購，他不相信軍火能帶來真正的和平。

相關言論曝光後，引發大量網友批評，詹江村今日再度發文回應，表示自己因遭網路圍剿而被迫開啟粉絲模式，文中他多次感嘆「我不懂」，不解為何親中會被貼上「成為行走人體器官庫」、不支持民主選舉、不能使用臉書，甚至必須移居中國等標籤。

詹江村進一步說明，他所謂的親中，是想使用比亞迪（BYD）汽車、華為等中國品牌產品，期待中國觀光客來台、台灣農產品順利銷往中國，以及避免共機繞台，他指出，國際領袖頻頻訪華，強調自己親中是因為「世界潮流都在親中」，並以烏克蘭為例，表明自己不希望台灣陷入戰爭風險，盼台灣持續維持民主國家體制。