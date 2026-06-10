詹江村批黃世杰用貪污嫌犯輔選 余信憲怒斥藍營雙標

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張肇良與黃世杰至龍潭參與當地信仰中心活動（圖／翻攝張肇良會做事臉書）

桃園地檢署今(10)日向桃園地方法院聲請羈押民進黨桃園市議員張肇良，認為張涉嫌關說平鎮區一處特定農業區土地違規使用案。藍營桃園市議員詹江村指出，張肇良去(114)年曾被拘押禁見，但綠營桃園市長參選人黃世杰不僅重用貪污嫌犯張肇良為輔選大將，還帶著他拜訪選區。對此，綠營桃園市議員余信憲反擊桃園市長張善政去年為服刑過的立委傅崐萁助選，認為國民黨此舉為政治操作、雙重標準。

檢調指出，張肇良涉嫌關說平鎮農業區土地違規使用案，認為張肇良利用職務介入行政程序。詹江村藉此將矛頭指向黃世杰，表示黃世杰卸任法務部次長後投入桃園市長選戰，卻與涉及貪瀆爭議人士互動密切，亦多次同台跑行程，質疑黃世杰未對相關爭議保持適當距離。

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針對詹江村的批評，余信憲反駁張肇良目前只接受司法調查，還未被法院判決有罪，而去年張善政也曾到花蓮助選實際入獄服刑過的傅崐萁，痛批國民黨雙重標準，強調選民都看得懂其中隱含的政治操作。

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