詹江村挺館長爆猛喊話！粉絲附和「我不只三公分也不只三分鐘」全網瘋傳
記者林宜君／台北報導
網紅館長陳之漢前日遭前員工李慶元指控，稱館長過去曾對員工與特助做出不當要求，包括逼迫小偉拍下體照傳給他，甚至施壓對方與自己妻子發生性行為。公開的錄音內容中，更出現「我跟你嫂子等一下要打Ｘ，你也知道我gg小，嫂子要看你的gg」等語句，引發社群嘩然，外界也再度討論館長被稱為「3公分傳說」的由來。
「3公分」一詞最早源自館長自己在直播中對觀眾開玩笑，常說「你就3公分啦」，粉絲便反過來嘲弄館長是「3公分戰士」，久而久之便形成尺寸相關傳言。面對昔日員工爆料，館長開直播否認性騷擾、NTR等指控，大嘆「哪有這種事！」並強調所有法律程序都交給律師。館長無奈表示，現在已成各說各話，無論如何澄清都會落入「自證困境」
詹江村對此在臉書發文：「看館長秀出來的訊息，我挺館長，館長那幾個員工真的是垃圾，館長加油，不要因為三公分自卑，不要因為太笨而難過，我太長有時候很麻煩，我太聰明有時候也招嫉，真的不要太羨慕我，再說一次，館長加油」貼文一出，留言隨之灌爆詹江村臉書，「村長你這個比阿北的還好冰淇淋和比監獄好吃還更傷人啊」、「我雖然不只三公分，也不只三分鐘，但我有自知之明，只娶了一位初戀女友，作終身俸陪的知己」、「不是三分鐘就好。」
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
拒絕性騷擾，請撥打110、113
