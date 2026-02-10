詹江村曝民進黨前輩點名落選四因 自辯「我是中國人」無礙選情

國民黨桃園市議員詹江村。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 桃園市議員詹江村今天（10日）臉書發文透露，有一位民進黨前輩來電長談53分鐘，分析他恐在桃園區議員選戰中落選，列出財務困境、性侵指控、常稱「我是中國人」引發反感，以及黨內人緣不佳等四大原因。詹江村一一反駁，強調自己無負債、性侵指控已獲不起訴，且「如果不是中國人，不然我是其餘人口嗎？」他坦言或許真的會落選，但將坦然面對，「輕揮衣袖不帶走一片雲彩」。

詹江村指出，這位民進黨前輩主動分析桃園區議員選情，認為民進黨可穩守4席，無黨籍于北辰及「無黨籍」副議長女兒（桃園市議會副議長李曉鐘為國民黨籍，今年宣布交棒女兒李凱倫，以無黨籍身份參選）也無問題，國民黨現任議員恐掉一席，而地方普遍分析掉席者就是詹江村。該前輩列出四點原因：第一，詹江村的水族館「彩虹魚」收掉，代表財務嚴重出問題，甚至可能無競選經費；第二，上屆選舉遭指控性侵女粉絲，對形象影響極大；第三，詹江村常公開說自己是中國人，尤其到大陸直播時更強調此點，讓桃園選民非常反感；第四，他在國民黨內沒朋友、沒人緣，像「孤鳥」無人相助。

詹江村隨即回應四點澄清。他表示，自己無負債、無貸款，彩虹魚於2025年8月僅更名委託「魚中魚」經營，並非收掉；性侵指控是上屆舊事，對方為中度精神障礙者，自行幻想，檢察官第一時間即不起訴；關於「我是中國人」，詹江村反問「如果不是中國人，不然我是其餘人口嗎？」；最後，他否認是孤鳥，指出大罷免時期，各區立委都拜託他助講，黨內有許多戰友。

詹江村強調，雖然或許真的會落選，但他很坦然，無須道德勸說。據了解，詹江村為國民黨籍桃園區議員，以敢言風格聞名，過去曾因性侵指控及大陸直播言論引發爭議，但均獲不起訴或澄清。

桃園市有14個選舉區，桃園區為第一選舉區，應選12席（含婦女保障名額3席），目前為國民黨7席、民進黨4席、無黨籍1席。據了解，民進黨現任黃家齊、李光達、黃瓊慧、余信憲4席尋求連任，2022年市議員落選頭李柏瑟、前市議員簡智翔均有意捲土重來，已登記投入黨內初選；國民黨則傳規畫提名6＋1席（原林政賢、詹江村、陳美梅、黃婉如、凌濤、張碩芳尋求連任），另提名一人接替副議長李曉鐘。詹江村提供的「民進黨前輩」選情分析顯示，藍營在桃園區席次恐面臨挑戰。

