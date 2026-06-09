詹江村自比「孤勇者」 細數為國民黨衝鋒陷陣留下滿身傷疤

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國民黨桃園市議員詹江村。 圖：翻攝自詹江村YT頻道（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨桃園市議員詹江村今天（9日）以歌曲《孤勇者》自況，描述自己多年來為國民黨輔選衝鋒陷陣，身上留下無數「傷疤」與「膿瘡」，卻常被視為「小丑」，在黨內外飽受批評與邊緣化，感嘆自己只能在暗夜獨自療傷。

詹江村在文中表示，這些年為國民黨打仗，從輔選楊麗環開始，便積極舉報對手爭議，包括黃宗源立委辦公室主任遭判刑、黃適卓立委被褫奪公權，以及舉報館長、黃捷母親、陳柏惟、林佳龍、小英之友會、苦苓等案例。他自認「對內當壞人」，如上次九合一選舉支持朱立倫提名張善政時，遭羅智強與張亞中支持者圍剿，甚至被議長不諒解。

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文中提到，黨主席選舉期間，他為保護鄭麗文免於少數支持者抹黑，甚至遭金溥聰揚言提告；此次民調中，國民黨支持者青睞「光鮮無害」的陳美梅、黃婉如，而他則因「滿身泥濘惡臭」被丟在角落。朱立倫競選總統時，桃園發言人由陳美梅擔任，而非外界預期的他；凌濤推薦他任文傳會主委，也引發黨內外譁然與辱罵。

詹江村強調，自己只是「搬不上檯面的小丑」，不會因自身形象拖累國民黨，將躲在暗處療傷，並以「不用擔心，我會好的」作結，展現孤獨卻堅韌的心境。

詹江村長期以直言不諱風格著稱，曾多次參與國民黨地方輔選與爭議事件，近期也因個人言論與選情分析備受關注。此次發文被解讀為對黨內生態的感慨，反映藍營基層戰將的複雜心聲。

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