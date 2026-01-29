詹江村親中被吐槽 談統一變《眼球央視》：不是消滅中華民國

詹江村不爽疑似中國網友吐槽，大談統一理念與眼球中央電視台相符。（翻攝詹江村、眼球中央電視台臉書）

國民黨桃園市議員詹江村日前在臉書高呼「我親中我驕傲」，還說自己代表1萬5千名台灣人「親中」，相關言論被網友砲轟，一名疑似中國網友狠酸國民黨不講統一，依然選輸3次總統，氣得詹江村回覆國民黨選舉「幾乎都贏」，還轉換成「眼球中央電視台」模式強調：「我們中華民國的統一，從來都不是消滅中華民國，請搞清楚。」

疑似中國網友在詹江村臉書以簡體字言：「村長，你說只要講統一，選舉就會沒選票，那為何你們國民黨不講統一，依然沒有選票呢？這從2016-2024你們國民黨輸了三次選舉就看得出來，為何還要扯什麼，講統一就會沒選票呢？」詹江村沒有隱匿個資，就張貼這名網友留言截圖進行反擊。

詹江村表示國民黨選舉幾乎都贏，「除了總統選舉被造謠說韓國瑜會去跟北京談統一，所以才輸掉的」，完全沒解釋朱立倫、侯友宜為何落敗；他又質疑統派怎麼會顛倒成是因為國民黨不敢答應選民，選上後才要去中國談和平統一，接著反問：「統派是民進黨臥底嗎？」還說想談統一，讓民進黨去談就好，「我們中華民國的統一，從來都不是消滅中華民國，請搞清楚」。

詹江村這番統一宣言，與YouTube頻道「眼球中央電視台」不謀而合，該頻道以「中華民國官媒」自居，模仿中國央視形式，以「反攻大陸」、「大陸淪陷重災區」、「解救災胞」等誇張反串字眼，反諷中華民國《憲法》固有領土範圍的荒謬與不合時宜，並堅定捍衛台灣民主自由，該頻道已於2023年6月1日起停止更新。





