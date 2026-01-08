詹淑媚感念父母恩及尪公祖庇佑 捐贈第四輛復康巴士

志工詹淑媚（圖中）以淡水義山集應廟和父母的名義，捐贈第四輛復康巴士給新北市，由副秘書長張其強（左一）代表受贈並回贈感謝牌。（圖：新北社會局提供）

淡水義山集應廟於今（八）日舉辦安座五十二周年慶，志工詹淑媚再度以廟方及父母名義捐贈一輛雙乘坐位復康巴士，由新北市府副秘書長張其強代表受贈。

詹淑媚表示，父母生前樂善好施，且保儀尊王尪公祖庇佑她逢凶化吉，因此藉廟慶捐贈。她曾以廟方名義捐贈一輛救護車給馬偕醫院，累計捐贈新北市復康巴士已達四輛。詹淑媚回憶父親白手起家，事業有成後積極回饋社會，興建圖書館、鋪路助人。她並撰寫《神蹟》書記錄尪公祖慈悲與正氣。去年十一月底她突發腦溢血，康復後更感悟「萬般帶不去，只有業隨身」，立志持續行善。

張其強與社會局長李美珍、交通局副局長林麗珠、淡水區長陳怡君等人出席儀式。立委洪孟楷、蘇巧慧，市議員陳偉杰、陳家琪、鄭宇恩及地方人士亦到場。張其強表示，義山集應廟長期投入公益，普渡供品分送弱勢家庭及獨居長者，詹淑媚自九十七年起陸續捐贈救護車與復康巴士，展現孝心與大愛。