詹為元提GD大阪演唱會開「托兒所」 蔣萬安拍板：小巨蛋為示範點

記者陳思妤／台北報導

詹為元提GD大阪演唱會開「托兒所」，蔣萬安拍板，小巨蛋為示範點針對4到8歲的孩子才藝陪玩（圖／翻攝畫面）

韓星G-DRAGON權志龍在日本大阪場的演唱會提供「托兒所服務」，引起關注。國民黨台北市議員詹為元今（28）日提到此事，詢問北流（台北流行音樂中心）、北藝（台北表演藝術中心）、小巨蛋是否有機會選一個地方來嘗試？對此，台北市長蔣萬安承諾，以小巨蛋為示範點，參考兩廳院、衛武營做法，針對4到8歲的孩子以才藝陪玩的方式進行。

詹為元今天質詢時提到，GD在日本大阪的演唱會有「托兒所服務」，台北市有哪些場館有提供托兒跟孩童陪伴？台北市社會局長姚淑文說明，兩廳院現在是類似陪伴的方式，帶領孩子活動，因為若要托育會受到限制，如果照顧的孩子超過4個必須以機構立案。

台北市文化局長蔡詩萍也進一步指出，北流曾試辦過，針對年齡4到8歲孩子，但家長還是反映不放心，後來覺得效果不是很好，為了2、3個小孩弄到非常辛苦，所以後來沒辦。他也坦言，若小朋友能夠托育，家長看表演的意願會提高，對整體藝文環境是好事，但困難是有法令規定，且若是長期設施，會造成館所很大壓力，要另外成立空間，還要找到專業老師。

蔡詩萍表示，若是臨時的也有問題，可能表演前就要公告有臨時托育，要找專業的機構來也會造成館所負擔。他認為，長遠來說要規劃臨時托育空間，可能可以委外，這是將來可以考慮的。

詹為元指出，兩廳院跟衛武營都有經驗，用陪伴型計畫，教小朋友技能、音樂表演等，家長比較可以安心將孩子放著，而且還有學習的可能性。他接著提到，日本東京藝術劇場有固定托兒室，而韓國首爾藝術中心則有兒童休憩廊、韓國國立國樂院則可以讓3到9歲孩子體驗傳統樂器，不是單純托育，而是搭配場館空間有相關的課程，北流、北藝（台北表演藝術中心）、小巨蛋是否有機會選一個地方來嘗試，若家長感受還不錯，未來各個演藝場館也可以這樣。

蔣萬安則承諾，「先以小巨蛋為示範點」，參考兩廳院、衛武營做法，針對4到8歲的孩子以才藝陪玩的方式，若是小巨蛋可以，再在北流跟北藝規劃出空間，之後再來研究針對小小朋友的托育。他坦言，確實法規上有限制，加上孩子的安全必須獲得最完善照護，但是下一步會來規劃。

