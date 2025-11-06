詹皇準備回來了！LeBron復出進度曝光 重返賽場將創NBA一紀錄
洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James持續從坐骨神經痛復原，目前仍以個人訓練為主。根據ESPN記者Shams Charania報導，下一步LeBron將進入5對5全場訓練，作為正式回歸前的最後測試。
消息指出，LeBron將不會隨隊出征接下來的五連戰客場之旅，行程包括亞特蘭大、夏洛特、奧克拉荷馬、紐奧良與密爾瓦基。期間，湖人G聯盟附屬球隊南灣湖人會在基地進行訓練，目前尚不確定LeBron是否會參與合練，或等待球隊返洛城後再與球隊團體練習。
若一切順利，LeBron最快有望在11月19日湖人主場迎戰爵士時復出。總教練JJ Redick上週表示，球隊沒有設定明確時程，「只希望LeBron能完成所有回歸流程，目標大約落在11月中旬。」
LeBron於10月9日被診斷出坐骨神經痛，球團原訂三至四週後再行評估。儘管少了招牌球星，湖人開季仍以6勝2敗的戰績維持高檔。
LeBron如果順利重返球場，將成為NBA史上第一位出賽達23個賽季的球員，繼續書寫屬於自己的傳奇。
NBA》開季就輪休！？國王勇士一戰 雙方球星全休兵引熱議
勇士隊造訪國王隊主場，根據最新消息指出，雙方合計有5個全明星級別的球員都將不會披掛上陣，再度引發輪休爭議。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
NBA》沒人想看？莫蘭特回歸戰二手票價最低只要61元 灰熊仍以輸球收場
灰熊與當家球星莫蘭特（Ja Morant）的矛盾越來越深，先前球團將莫蘭特禁賽一場，今（4）日他回歸迎戰活塞，最終灰熊仍以106比114輸球，值得注意的是，本戰的票價竟然跌到只要2美元（約台幣61元）成為幾乎沒人要看的比賽。莫蘭特和新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）關係緊張，莫蘭特因「有損球隊形象」遭禁賽1場，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟多支球團都在關切這件事，莫蘭特是否將被灰熊交易也引起廣泛討論。雙方的關係緊張主因是「輪替與戰術安排」有衝突，據了解上周灰熊輸給湖人後，伊薩洛在休息室「當眾質問」莫蘭特的領導力與比賽態度，莫蘭特也回應反駁遭到球團以「回應不恰當」遭到球隊內部禁賽。Welcome back Ja Morant pic.twitter.com/guOhDRZd4o— Bryson Wright (@BrysonWright3) November 4, 2025儘管今天對戰活塞比賽莫蘭特回歸，但活塞本場比賽幾乎一路領先，雖灰熊末節反撲追到3分差，不過活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）單節狂轟19分，帶隊拿下勝麗台運動報 ・ 1 天前
NBA/巴特勒傷退沒關係！柯瑞+穆迪合飆10顆三分彈射日成功
金州勇士隊今（5）日在主場展現驚人外線火力，首節三分球11投7中，單節轟下33分，全場團隊命中19記三分球，以118比107擊敗太陽，豪取開季主場四連勝。中天新聞網 ・ 22 小時前
三巨頭同框！奈許還原「被柯瑞逼退始末」 本人親曝：那場賽後決定退休
體育中心/蔡晴景報導名人堂球星奈許（Steve Nash）在《Mind The Game》節目上，與柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（Lebron James）三大巨星同框。節目上他親口揭露，讓他下定決心退休的關鍵人物，正是如今的勇士超級球星柯瑞。FTV Sports ・ 1 天前
NBA運彩分析》11/5 雷霆本季初訪洛杉磯 快艇盼終止對戰連敗
開季就經歷兩場2OT的奧克拉荷馬雷霆，是目前全聯盟唯一沒有輸球的球隊，雖然以冠軍隊伍來說這樣的開季成績算是相當優異，不過接下來的客場之旅才是對雷霆最大的挑戰。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
這球太殘暴！「戰斧式顏扣」預約年度最佳灌籃 對手慘成海報配角
體育中心/蔡晴景報導美國大學籃壇今天(11/5)出現驚人的爆扣美技，肯塔基大學後衛錢德勒（Collin Chandler）在前方有人防守情況下，上演一記「戰斧式灌籃」技驚四座，影片瞬間在各大社群媒體瘋傳。FTV Sports ・ 1 天前
Curry領軍勇士飆19記三分球 主場射落太陽止敗
開季4勝3敗但處2連敗階段的勇士今天(5日)與開季3勝4敗但處在2連勝的太陽交鋒。勇士擺脫前2場命中緯來體育台 ・ 23 小時前
「紅熊貓」回來了！7月意外摔斷手腕 今重返芝加哥公牛主場演出
廣受歡迎的 NBA 中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」即將回歸。今年 7 月她於 WNBA 總裁盃決賽表演中不慎摔斷左手腕，在短暫缺席後，她於今（5日）晚間，在芝加哥公牛隊主場對陣費城 76 人隊的比賽中重返 NBA 舞台。鏡報 ・ 1 天前
Curry用三分球「毀了比賽」？ LeBron笑稱：這一切都是你害的
金州勇士隊球星 Stephen Curry 近日登上 LeBron James 與 Steve Nash 共同主持的 Podcast 節目「Mind the Game」。Curry 透露，當 Trae Young 進入 NBA 時，他才首次意識到自己對籃球運動的巨大影響力。James 與 Nash 均認同 Curry 以其三分球投射風格徹底改變了聯盟生態，James 更直言「這一切都是 Steph 造成的」。鏡報 ・ 1 天前
快訊》Curry領銜勇士三分火力旺 上半場大幅領先太陽
開季4勝3敗但處2連敗階段的勇士今天(5日)與開季3勝4敗但處在2連勝的太陽交鋒。勇士擺脫前2場命中緯來體育台 ・ 1 天前
「對不起又弄髒你球衣...」塞爾提克布朗髮際線「黑」到對手再掀熱議
體育中心／綜合報導NBA塞爾提克今年少了還在養傷的一哥塔圖姆（Jayson Tatum），由球星布朗（Jaylen Brown）扛起球隊進攻重責，今天（6日）在主場迎戰巫師，他進攻游刃有餘僅花三節就轟下35分打卡下班，率領球隊最終136比107大比分取勝。不過布朗在這場比賽中，一次切入頭碰撞到巫師防守球員，沒想到先前就曾「掉漆」過的髮際線，這回又擦在對方白色束衣上，再度「黑」了對手一次，引發網友熱議。FTV Sports ・ 1 小時前
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前
