詹皇準備回來了！LeBron復出進度曝光 重返賽場將創NBA一紀錄

洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James持續從坐骨神經痛復原，目前仍以個人訓練為主。圖／翻攝自X@Lakers

洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James持續從坐骨神經痛復原，目前仍以個人訓練為主。根據ESPN記者Shams Charania報導，下一步LeBron將進入5對5全場訓練，作為正式回歸前的最後測試。

消息指出，LeBron將不會隨隊出征接下來的五連戰客場之旅，行程包括亞特蘭大、夏洛特、奧克拉荷馬、紐奧良與密爾瓦基。期間，湖人G聯盟附屬球隊南灣湖人會在基地進行訓練，目前尚不確定LeBron是否會參與合練，或等待球隊返洛城後再與球隊團體練習。

廣告 廣告

若一切順利，LeBron最快有望在11月19日湖人主場迎戰爵士時復出。總教練JJ Redick上週表示，球隊沒有設定明確時程，「只希望LeBron能完成所有回歸流程，目標大約落在11月中旬。」

LeBron於10月9日被診斷出坐骨神經痛，球團原訂三至四週後再行評估。儘管少了招牌球星，湖人開季仍以6勝2敗的戰績維持高檔。

LeBron如果順利重返球場，將成為NBA史上第一位出賽達23個賽季的球員，繼續書寫屬於自己的傳奇。



回到原文

更多鏡報報導

Walker Kessler左肩開刀報銷 爵士內線戰力受損

復健進度超前！Lillard跟腱手術後6個月 重返球場訓練畫面曝光

K湯陷低潮獨行俠變陣 Russell迎本季首次先發