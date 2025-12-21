詹皇狂轟/隊友打鐵 洛城內戰敗北

詹姆斯（中）攻下全場最高36分，湖人終場仍以88比103不敵快艇。（路透）

本報綜合外電報導

NBA洛杉磯快艇21日在主場迎戰湖人，進行本季第2場「洛城內戰」，詹姆斯攻下全場最高的36分，無奈隊友不給力、嚴重打鐵，明星後衛唐西奇左腿挫傷，打完上半場就傷退，終場快艇103比88擊敗湖人、終止5連敗。

現年26歲的唐西奇在上半場打得掙扎，13投只有4中，共奪下12分，他於比賽期間一度坐在板凳區，且搓揉著左小腿。

已經闖蕩NBA第8個球季的唐西奇，本季迄今出賽21場，場均貢獻34.1分、8.8助攻、8.6籃板。

湖人隊近期傷兵累累，此役就有多位主力球員缺陣，其中包括艾頓、八村壘和芮維斯。

湖人老將詹姆斯21日砍下全場最高的36分，並有4籃板、3助攻，表現相當亮眼，但他孤掌難鳴，無法逆轉戰局。

快艇則有數名球員繳出雙十表現，明星前鋒雷納德攻下32分、12籃板，老將哈登拿下21分、10助攻，隊友柯林斯也奪得17分、12籃板。

快艇21日贏球而中止近期5連敗，本季例行賽戰績來到7勝21負，位居西區聯盟第13名；湖人輸球後，戰績來到19勝8負，暫居西區聯盟第4名。