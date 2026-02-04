詹皇/柯瑞/杜蘭特 NBA全明星合體

NBA明星賽公布各隊陣容，詹姆斯、柯瑞、杜蘭特同披「美國條紋」戰袍。（路透）

本報綜合外電報導

採新賽制的美國職籃NBA明星賽當地時間3日公布各隊陣容，連續22次入選的詹姆斯將與奧運隊友柯瑞與杜蘭特同披「美國條紋」戰袍，對決國際好手組成的「世界隊」與「美國之星」。

今年NBA全明星賽分為3支隊伍。2支由美國球員組成，分別為「美國之星」與「美國條紋」，另一支則是國際聯軍的「世界隊」。3支隊伍先打循環賽，前2名進決賽。

詹姆斯、柯瑞和杜蘭特都是美國2024奧運金牌代表隊功臣，3人合計有50次全明星經驗；加上塞爾蒂克的布朗、尼克的布朗森、快艇的雷納德將為「美國條紋」奮戰，騎士的密契爾和熱火的鮑爾也在陣中。其中，雷納德由NBA總裁席佛選出。

「美國之星」包括活塞康寧漢、灰狼愛德華茲，以及雷霆霍姆葛倫。此外，太陽布克、76人馬克西與活塞杜倫也在隊中。

「世界隊」由雷霆的加拿大球星、現任NBA最有價值球員吉爾傑斯-亞歷山大坐鎮，湖人唐西奇、馬刺溫班亞馬及金塊約基奇均屬於這支超級軍團。

根據新賽制，美國之星、美國條紋與世界隊將進行循環賽，每場比賽12分鐘，戰績最佳的2隊晉級決賽。若所有隊伍在循環賽均為1勝1負，則以淨勝分作排名依據。

全明星賽15日於洛杉磯快艇大本營的印格塢舉行。