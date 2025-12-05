詹皇1297場紀錄終結！八村壘0.3秒絕殺三分射倒暴龍

（記者許皓庭／綜合報導）湖人球星詹姆斯（LeBron James）延續 18 年、橫跨 1297 場的例行賽「連續得分上雙」紀錄，今（5）日作客暴龍之戰正式畫下句點。然而在比賽最後階段，他選擇突破後分球外線，使八村壘在終場前 0.3 秒命中關鍵三分，湖人最終以 123 比 120 取得勝利。詹姆斯賽後表示，無論是否破紀錄，他都會按照「正確方式」進行比賽。

圖／湖人今（5）日在八村壘終場前 0.3 秒命中的關鍵三分鍾，以 123 比 120 取得勝利，險勝地主暴龍。（翻攝 NBA X）

本場比賽，詹姆斯的投籃狀況不佳，全場 17 投僅 4 中，得分始終未破兩位數，意味著他自 2007 年以來保持的歷史紀錄將在今日終止。不過在比賽最後一攻，他選擇吸引包夾後將球傳向八村壘，後者在空檔出手並穩穩命中，成為致勝關鍵人物。

八村壘賽後透露，詹姆斯在進攻前就告訴他「最後一球會到你手上」，而他也成功完成這一擊。這一球讓湖人逆轉成功，也突顯詹姆斯在場上的判斷與領導價值。

談到紀錄中斷，詹姆斯態度淡定，強調勝負比個人成就更重要。他說：「沒有特別感覺，我們贏球了。」他指出，自己從小接受的籃球觀念就是在任何情況都要做出正確選擇，而分球給更好的位置，就是最合理的判斷。

他進一步表示：「整個生涯我都是這樣打球，這球根本不需要猶豫。」即使當晚得分僅有 8 分，但他仍送出 11 次助攻、抓下 6 個籃板，以不同方式影響比賽結果。

暴龍方面，在決勝時刻未能阻止湖人的反攻，使得比賽節奏在末段落入對手掌控；湖人則靠著團隊配合以及詹姆斯的冷靜判斷完成逆轉。

詹姆斯自 2007 年開始從未在例行賽單場得分跌破 10 分，這段長達 18 年的紀錄被視為 NBA 最難被突破的成就之一。如今紀錄止步，但他在場上展現的全能與成熟仍備受稱讚。外界認為，詹姆斯即將邁入 41 歲仍能維持高水準表現，是聯盟難以複製的典範。

湖人也因這場勝利在客場拿下重要一戰，而八村壘的絕殺更使比賽結果增添戲劇性。儘管詹姆斯的得分紀錄終結，但這一晚他以傳球與判斷再度證明自身價值，帶領球隊從競爭激烈的比賽中脫穎而出。

LeBron HYPED after his 11th assist of the night found Rui for the @Lakers win https://t.co/dTJi6qXi3Opic.twitter.com/PAfkwUO503 — NBA (@NBA) December 5, 2025

