詹皇1297場紀錄終結！八村壘0.3秒絕殺三分射倒暴龍
（記者許皓庭／綜合報導）湖人球星詹姆斯（LeBron James）延續 18 年、橫跨 1297 場的例行賽「連續得分上雙」紀錄，今（5）日作客暴龍之戰正式畫下句點。然而在比賽最後階段，他選擇突破後分球外線，使八村壘在終場前 0.3 秒命中關鍵三分，湖人最終以 123 比 120 取得勝利。詹姆斯賽後表示，無論是否破紀錄，他都會按照「正確方式」進行比賽。
本場比賽，詹姆斯的投籃狀況不佳，全場 17 投僅 4 中，得分始終未破兩位數，意味著他自 2007 年以來保持的歷史紀錄將在今日終止。不過在比賽最後一攻，他選擇吸引包夾後將球傳向八村壘，後者在空檔出手並穩穩命中，成為致勝關鍵人物。
八村壘賽後透露，詹姆斯在進攻前就告訴他「最後一球會到你手上」，而他也成功完成這一擊。這一球讓湖人逆轉成功，也突顯詹姆斯在場上的判斷與領導價值。
談到紀錄中斷，詹姆斯態度淡定，強調勝負比個人成就更重要。他說：「沒有特別感覺，我們贏球了。」他指出，自己從小接受的籃球觀念就是在任何情況都要做出正確選擇，而分球給更好的位置，就是最合理的判斷。
他進一步表示：「整個生涯我都是這樣打球，這球根本不需要猶豫。」即使當晚得分僅有 8 分，但他仍送出 11 次助攻、抓下 6 個籃板，以不同方式影響比賽結果。
暴龍方面，在決勝時刻未能阻止湖人的反攻，使得比賽節奏在末段落入對手掌控；湖人則靠著團隊配合以及詹姆斯的冷靜判斷完成逆轉。
詹姆斯自 2007 年開始從未在例行賽單場得分跌破 10 分，這段長達 18 年的紀錄被視為 NBA 最難被突破的成就之一。如今紀錄止步，但他在場上展現的全能與成熟仍備受稱讚。外界認為，詹姆斯即將邁入 41 歲仍能維持高水準表現，是聯盟難以複製的典範。
湖人也因這場勝利在客場拿下重要一戰，而八村壘的絕殺更使比賽結果增添戲劇性。儘管詹姆斯的得分紀錄終結，但這一晚他以傳球與判斷再度證明自身價值，帶領球隊從競爭激烈的比賽中脫穎而出。
LeBron HYPED after his 11th assist of the night found Rui for the @Lakers win
https://t.co/dTJi6qXi3Opic.twitter.com/PAfkwUO503
— NBA (@NBA) December 5, 2025
其他人也在看
NBA》快艇無預警解約Paul 勇士Green警告全聯盟球員「沒人是安全的」
洛杉磯快艇在開季經歷5勝16敗的掙扎期後，將球隊老將Chris Paul直接送回家，之後總管Lawrence Frank也透過聲明表示，將會與Paul解約，結束合作關係。而曾與Paul並肩作戰的金州勇士前鋒Draymond Green在自己的Podcast中發表感言，並認為這件事應該讓全聯盟球員提高警覺：「如果你是NBA球員，這件事應該會讓你感到不安，因為它告訴你同樣的事也可能發生在你身上。」Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 12
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 1 天前 ・ 13
NBA》太戲劇！勇士狂追24分差點逆轉 卻被賞了再見火鍋吞2連敗
勇士今天作客七六人，雙星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷休兵，最多曾陷入24分落後，但最後關頭超車，只是最後8秒七六人取得最後一擊機會，艾奇康（VJ Edgecombe）補籃放進超前分，最後0.9秒莫爾頓（De'Anthony Melton）快攻上籃，卻遭自由時報 ・ 6 小時前 ・ 3
NBA》絕殺球不刷分！James終結連續1297場得分雙位數紀錄
洛杉磯湖人隊球星LeBron James NBA生涯最不可思議的其中一項紀錄，2025年12月5日正式劃下休止符，而且他還是主動犧牲可能延續紀錄的可能性，為球隊傳出勝利的助攻。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 2
不能這樣！恩比德「本來不打結果先發」違規出賽「76人遭罰逾300萬台幣」
體育中心／黃崇超報導NBA費城76人隊今天（4日）傳出遭到聯盟罰款10萬美金（約313萬台幣），起因為他們在台灣時間12月1日主場對戰老鷹，賽前將頭牌中鋒恩比德（Joel Embiid）列為「無法出賽（Out）」，但該場比賽恩比德卻又先發上陣，此舉違反聯盟規定因此遭到罰款。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 2
NBA》暴龍迎戰湖人 主場球迷將看不到Dončić
想看到Luka Dončić身穿紫金球衣在多倫多出賽的暴龍球迷，還得等一等。洛杉磯湖人隊今天宣布，Dončić因個人因素缺席在多倫多進行的比賽。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA》字母哥受傷又深陷交易傳聞！ 右小腿傷勢要缺席2-4週
NBA密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」(Giannis Antetokounmpo)昨天在出戰活塞隊比賽中，只打3分鐘就因右小腿拉傷退場，沒再回到場上，根據美國媒體《ESPN》報導，他可能將缺席2到4週的時間。TSNA ・ 9 小時前 ・ 發起對話
NBA／放棄連續1297場得分上雙 詹姆斯球傳給八村壘絕殺！賽後喊不後悔
湖人5日作客暴龍，讀秒階段當家球星詹姆斯（LeBron James）找到底線的八村壘，用三分球123：120絕殺暴龍，最後一擊的機會詹姆斯因為選擇把球傳掉，讓他生涯連續得分上雙的紀錄遭中斷，不過賽後他表示完全不後悔，認為自己是做「對的事。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
Chris Paul遭快艇裁掉！ 「控衛之神」恐提前退休｜#鏡新聞
關注NBA消息，洛杉磯快艇隊今年以6勝16敗，位居西區倒數第3名，如今更傳出震撼消息，快艇即將裁掉生涯最後一舞的「控衛之神」保羅（Chris Paul），對此，球隊籃球事務總裁法蘭克解釋，雖然這個決定「非常困難」，但對球隊還有球團是最正確的作法，不過依舊無法平息球迷怒氣。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 51
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 3
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 125
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 75
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 96
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 195