詹皇23季首戰回歸！湖人5人上雙 攜唐西奇轟垮爵士
（記者許皓庭／綜合報導）因坐骨神經痛缺席開季前 14 場例行賽的洛杉磯湖人主將詹姆斯（LeBron James），終於在 19 日迎來 2025–26 球季首度亮相，也是他職業生涯的第 23 個賽季。此戰詹姆斯僅出手 7 次便拿下 11 分，並送出全場最多的 12 次助攻完成「雙十」數據，再加上唐西奇（Luka Doncic）同場轟下 37 分，湖人最終以 140 比 125 擊退猶他爵士。
圖／詹姆斯（LeBron James）終於在今（19）日迎來 2025–26 球季首度亮相，也是他職業生涯的第 23 個賽季；唐西奇（Luka Doncic）狂轟 37 分，最終以 140 比 125 擊退爵士。（翻攝 NBA X）
湖人今日在主場迎戰爵士，詹姆斯先前受到坐骨神經痛困擾，連續缺席前 14 場賽事，直到今日才正式回到先發陣容。這位 40 歲老將在賽前重現經典的「灑粉」儀式，象徵重返球場，也吸引球迷全場歡呼。
比賽開局湖人並未立即掌握節奏，首節反被爵士打出 36 比 27 的領先，半場結束時仍落後 4 分。不過進入下半場後，湖人逐步找回攻勢，第 3 節由唐西奇、詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）輪番帶動節奏，團隊在節末打出 13 比 2 的反擊，將比數翻轉為 11 分領先。
第四節湖人持續掌握比賽主導權，詹姆斯多次送出精準助攻，搭配艾頓（Deandre Ayton）的內線得分，差距一度擴大到 20 分以上。末節後段，詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）替補上場投進三分球，更讓現場氣氛掀起另一波高潮。最終湖人靠著五名球員得分上雙，以 15 分差距收下勝利。
湖人陣中以唐西奇的表現最為亮眼，他全場 22 投 11 中攻下 37 分，外加 5 籃板、10 助攻與 4 抄截，雖然也發生 8 次失誤，但整體火力仍是球隊獲勝的重要關鍵。里夫斯拿下 26 分，艾頓則貢獻 20 分與 14 籃板；詹姆斯上場 29 分 37 秒，繳出 11 分、3 籃板、12 助攻與 1 抄截的全能數據。
爵士方面，喬治（Keyonte George）攻下全場最高的 34 分，外帶 7 助攻與 4 籃板；馬卡南（Lauri Markkanen）則以 31 分、5 籃板、2 抄截緊追在後。然而球隊在第三節遭湖人拉開比分後，始終無力追上，最終吞下敗仗。
詹姆斯此役雖以傳球為主，但成功完成本季首度出賽，象徵回歸後狀態逐步調整。湖人在他與唐西奇的帶動之下，全場共轟下 140 分，也以團隊火力宣告重返競爭行列。
LeBron James made his NBA-record 23rd season debut tonight!
11 PTS
12 AST
@Lakers W pic.twitter.com/LkuBu0TkHH
— NBA (@NBA) November 19, 2025
