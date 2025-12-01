詹益源建築師夫婦捐贈嘉義縣消防局100萬元設備
(記者廖建智嘉縣報導)
詹益源建築師事務所負責人詹益源先生與夫人林淑娥，捐贈嘉義縣消防局3組手持式無線超音波設備及800只住宅用警報器。(1)日消防局特別舉辦捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受贈，並頒發感謝狀，對詹益源賢伉儷的公益善舉表示衷心感謝，該善舉不僅提升了消防局的應急能力，更為社會注入一股溫暖的正能量。
詹益源表示，嘉義縣消防局肩負縣民生命財產安全神聖使命，第一線緊急救護必須分秒必爭，尤為重要。他相信，有好的設備，將成為這些救命英雄、打火弟兄最強而有力的後盾。
詹益源提到，幾年前，自己與妻子便萌生了捐助的想法，並決定在有能力的時候，向嘉義縣消防局捐贈必要的救護設施。作為長期擔任嘉義縣義消總隊顧問及志工大隊副團長的他，深刻理解急救設施對於提高救援效率的重要性，並且期盼此舉能達拋磚引玉效果，吸引更多熱心人士一起投身公益，為社會貢獻力量
翁章梁指出，詹益源不僅是一位優秀的建築師，還是梅嶺美術文教基金會的董事長。長期以來，他積極投身於公共事業，並且如今更進一步投入公益領域，為社會作出無私貢獻。縣長對詹益源的熱心付出表達了由衷的感謝。
本次捐贈的器材合計造價高達100萬元，日後將配置在第二大隊水上消防分隊、第三大隊中埔分隊及三和分隊服務縣民。
其中，手持式無線超音波將運用在救護車上，讓勤務人員在急救過程中，能夠將超音波影像即時傳送至醫院的專業醫療團隊。醫生可以遠程檢視是否有內出血等情況，從而為患者提供更精確的診斷。這樣一來，當救護車抵達醫院後，醫療團隊能立即針對患部進行處置，顯著縮短搶救時間，提升救治效果。
消防局表示，嘉義縣緊急救護勤務量逐年成長，對於緊急救護資源的需求也日益劇增，呼籲民眾在住家加裝住警器，可及早發現火災，提早因應及避難逃生，有效保障人民生命財產安全。
