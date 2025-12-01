詹益源贈嘉縣消防局無線超音波、警報器 助家戶防火

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）秉持取之社會，用之社會精神，建築師詹益源夫婦今天捐贈手持式無線超音波3組、住宅用警報器800組給嘉義縣消防局，總價值新台幣100萬元，協助緊急救護醫療及住宅防火安全。

嘉義縣消防局上午在消防局大門口舉辦捐贈儀式，縣長翁章梁代表受贈、消防局長蔡建安等人觀禮，感謝詹益源善舉。翁章梁致詞說，詹益源現在也是梅嶺文教基金會董事長，熱心公益，希望詹益源賺更多錢再來捐救護設備。

詹益源則說，他曾擔任消防局的顧問，深切瞭解有好的設備才是消防弟兄的堅強後盾，因此捐百萬元買器材，感謝消防局幫忙殺價，讓有限的預算買到更多的東西。

蔡建安說，這3組手持式無線超音波將配置在嘉義縣消防局第二大隊水上消防分隊、第三大隊中埔分隊及三和分隊服務縣民。

蔡建安表示，配備齊全的救護車就等於醫院急診室，患者在送醫期間就能由救護人員與醫師連線先做初步檢查，瞭解患者情況，節省到院醫治時間，提升危急患者的生存率。期待各界多多捐贈救護器材，充實救護車的設備。（編輯：李淑華）1141201