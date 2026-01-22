詹能傑叮嚀隊友成永訣 捨身拔面罩救受困者殉職

基隆市 / 綜合報導

基隆市昨(21)日深夜發生奪命惡火，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，今(22)日凌晨，為了搶救大火中受困的民眾，將供氣面罩讓給對方使用，沒想到因吸入濃煙昏迷失聯，最終不幸殉職。一起進到屋內救人的義消還原事發當下，直言雜物堆到天花板、火根本就打不滅，而且門也被堵到打不太開，得用擠的。另外義消也透露，當時無線電怎麼喊都喊不出來。這些生死瞬間遇到的問題，也都成為接下來起火與奪命原因調查的關鍵。

殉職小隊長詹能傑說：「床很高然後沒有人然後四處都是衣服，你只要不小心碰到就山崩了。」基隆仁愛分隊小隊長詹能傑，不顧還喘著氣全身都是汗，額頭上還掛著斗大的汗珠，急著跟打火弟兄提醒現場狀況，殉職小隊長詹能傑說：「它門然後後面有雜物，所以你一進去之後右轉之後直走。」

沒想到千叮嚀萬交代的這段話，成了他救火最後身影，他第三度進入火場後，遭惡火奪命，殉職小隊長詹能傑說：「氣瓶拿著來這邊。」短短一小時內三進火場，過程中他自己救火外也不斷指揮現場，交代完任務，還用雙手撐住膝蓋大口喘氣。

21日晚間基隆市樂利三街社區大樓發生火警，消防人員獲報後3分鐘抵達現場，救火過程中，小隊長詹能傑，在22日凌晨12點39分被發現失聯，快速救援小組也緊急啟動，直到1點55分才救出他，救援人員說：「抬一下抬一下，等一下，1，2，3，詹能傑你給我起來喔。」

弟兄們一席話讓人鼻酸，而一起進到屋內救人的義消，還原事發當下，義消說：「雜物是堆積到天花板那個火根本就打不滅，進去能見度大概在30公分而已，他找到患者跟我說她有呼吸有反應，我要進去的時候是用擠的，門大概只能開啟大概30度。」

小隊長第三度進入，發現羅姓女子遭雜物壓住受困在臥室，緊急摘下面罩讓對方使用，沒想到自己遭濃煙嗆昏失聯，而起火點疑似就是在，門口的對講機，但當時不只雜物堆滿屋，還有其它問題增加救援難度，義消說：「無線電一直喊裡面有6個人，無線電怎麼喊都喊不出來。」安樂分隊小隊長楊祥義說：「手肘就是靠到牆壁感電的狀況，然後那時候右手是有麻。」

基隆市消防局火調科，22日上午重回火場勘驗，發現進入大門右手邊，牆面上還有殘餘電量，至於確切起火與奪命原因，都還有待調查釐清。

