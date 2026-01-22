詹能傑家屬盼他入忠烈祠！謝國樑：努力爭取

▲基隆今（22）日凌晨火警奪2命，小隊長詹能傑救女殉職。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 基隆市一大型社區今（22）日凌晨驚傳重大火警，到場救火的仁愛分隊小隊長詹能傑為搜救受困的余姓女子，三度冒險進出火場，更在危急時刻捨身將面罩讓給對方使用，導致自己吸入過量濃煙失聯，送醫後不幸殉職。對此，基隆市長謝國樑悲痛指出，詹能傑選擇把危險留給自己，將努力爭取讓詹能傑進忠烈祠。

謝國樑表示，20日的崇法街火災就有看到詹能傑穿梭現場，詹能傑每次都衝到火場第一線，這次選擇在最危險的時候，把面罩給需要救護的市民，把危險留給自己，失去如此英勇的小隊長，消防局、市府都非常難過。

謝國樑強調，會替詹能傑爭取最大的撫卹，家屬也表達希望可以讓他進忠烈祠的意願，這部分市府會努力爭取，目前先以關心受傷的市民朋友與照顧殉職小隊長家屬為優先。

今凌晨1時許，詹能傑三度重返火場，才終於在屋內雜物堆中尋獲受困的余女，眼見她已被重物壓困且呼吸困難，詹能傑毅然決定將自己的面罩交給對方使用，然而現場火勢與濃煙突然加劇，失去防護的詹能傑在吸入大量濃煙後與同仁失聯，搜救人員直到凌晨2時才將他救出，但遺憾的是，經過數小時緊急搶救，詹能傑仍於清晨5時許宣告不治，余女送醫治療後也於上午身亡，該火警最終造成2死悲劇。

