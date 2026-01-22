詹能傑小隊長3衝火場捨身救人 謝國樑不捨：會爭取讓他進忠烈祠

基隆市樂利三街一處密集社區昨（21）天晚間發生奪命火警，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度深入火場搜救，捨身摘下呼吸器面罩給受困民眾使用，導致自己吸入過量濃煙，送醫後不幸殉職。基隆市長謝國樑向家屬表達慰問，強調會努力爭取讓小隊長入祠忠烈祠，也會從優撫恤。

基隆市長謝國樑表示，詹小隊長都是非常不顧一切且英勇，每次都衝在第一線，他這次在最危險的時候把面罩給了需要救護的市民、選擇把危險留給自己。覺得失去這樣的小隊長，謝國樑、消防局還有市府都非常難過與不捨。

廣告 廣告

謝國樑已親自向家屬表達慰問，家屬也有轉達一些想法，像是希望詹小隊長能夠入祠忠烈祠，未來市府會努力來替他完成，撫恤的部分一定會盡全力爭取最優。但現在還是先關心受傷的市民朋友，還有先照顧殉職小隊長的家屬為優先。

謝國樑臉書發文指出，詹能傑小隊長是警專23期畢業，消防資歷20年，詹小隊長為執行任務，捨身救人而英勇殉職。謝國樑向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，感謝他為市民生命安全的犧牲、奉獻，他已順利完成交託使命，任務結束，辛苦了，一路好走！也望家屬堅強、保重身體。

仁愛分隊小隊長詹能傑捨身殉職。圖／翻攝自Facebook@基隆市消防局-角落消火伴

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

勇消詹能傑3度衝火場、脫面罩救人殉職 曾喊「衣服堆得像山一樣」

基隆小隊長捨身殉職 消防局發文哀悼：我們會記得祢為救人犧牲自己

脫下面罩救住戶...基隆大樓惡火釀2死4傷 小隊長被嗆昏殉職