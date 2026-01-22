詹能傑技能全方位 曾赴日訓練

上月才剛過41歲生日的詹能傑，為了救人殉職，他擔任基隆市消防局特搜隊員時，參與全國多起重大危難救助，包括民國99年國道3號走山、104年復興空難救災、107年花蓮大地震、台鐵普悠瑪翻車及110年台鐵太魯閣號列車出軌等，都有他的身影。

詹能傑警專23期畢業後於95年任職基隆市消防局，消防資歷今年滿20年，前年升任仁愛分隊小隊長，他的弟弟詹庭豪曾任職基隆百福消防分隊，後來調任桃園蘆竹分隊，消防局指這一對兄弟是「滿門豪傑」。詹庭豪昨也請假趕回基隆處理哥哥後事。

消防局以「雷厲風行，率直鐵漢」形容詹能傑，曾投入重大勤務包括國道3號走山、復興空難、普悠瑪列車翻覆、太魯閣列車出軌、花蓮震災雲門翠堤搜救等，說到救災他總是不落人後，順利完成交託使命。

詹能傑同時身為消防局特搜隊成員，擁有消防設備士證書、救助隊、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、救援潛水等證照，也是災害防救訓練及安全駕駛種子教官，112年獲消防局派往日本靜岡縣消防學校，接受日本消防救助訓練。

消防局同仁透露，詹能傑的妻子是護理師，兩人育有念國小的9歲女兒，談到他這麼年輕就殉職、女兒還小，詹妻就忍不住落淚。

獨立影評人彌勒熊昨分享詹能傑2年前參與救護時，寫下臉書心情記錄「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」，詹在急救現場拚盡全力，試圖與死神搶奪還沒來得及看世界一眼的小生命，也許是那次遺憾，讓他這次火警奮不顧身把面罩給了傷者。