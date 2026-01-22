詹能傑捨命救人能入忠烈祠？消防署長這樣說

▲基隆仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，基隆市消防局臉書發文哀悼。（圖／翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

[NOWnews今日新聞] 基隆市一大型社區今（22）日凌晨驚傳重大火警，到場救火的仁愛分隊小隊長詹能傑為搜救受困的余姓女子，三度冒險進出火場，更在危急時刻捨命將面罩給對方使用，導致自己吸入過量濃煙失聯，送醫後不幸殉職。詹能傑家屬在事發後，悲痛提出讓詹能傑入祀忠烈祠，消防署長蕭煥章最新回應表示，已與家屬有當面討論，沒問題的話將全力協助入祀。

詹能傑今凌晨1時許第三度重返火場，只為搜救受困房內的余女，不過由於當時房內雜物凌亂，余女受困多時已呼吸困難，他毅然決定將自己的面罩讓給對方使用。未料，現場火勢與濃煙加劇，失去防護的詹能傑在吸入大量濃煙後與同仁失聯，直到凌晨2時才被救出。

遺憾的是，經過數小時緊急搶救，詹能傑仍於清晨5時許宣告不治，余女也不幸逝世。

針對這樁殉職悲劇，詹家人希望能讓詹能傑入忠烈祠，蕭煥章表示在和家屬當面討論後，若沒問題，將全力協助讓詹能傑入祀忠烈祠。

