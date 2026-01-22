詹能傑捨命救人 鋼鐵爸不捨出手：這份犧牲社會沒忘記

殯葬業者「鋼鐵爸」見詹能傑殉職，不捨發聲了。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）





基隆市樂利三街昨（21）日深夜發生嚴重火警，其中基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度挺進火場救援，無私將面罩摘下給受困的羅姓女子，最終不幸殉職。對此，殯葬業者「鋼鐵爸」（阮橋本）今（22）日發願，「這份痛楚，我鋼鐵爸願意一起扛。」

鋼鐵爸因為不捨詹能傑的犧牲，因此在社群平台表示，「即刻起凡新北市基層消防人員若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理。」除了陪伴這些英雄走完人生最後一程，「更要讓他們的家屬知道，這份犧牲社會沒有忘記。」

鋼鐵爸向上天祈求，希望這份承諾永遠備而不用，「我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們，每一次穿上重裝出勤都能脫下裝備，平安回家抱抱家人。」最後鋼鐵爸也再次強調，此生不會參加任何形式之選舉，這次的舉動也不容任何政治塵埃沾染，「讓這份愛純粹地留給守護我們的英雄」。



