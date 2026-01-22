詹能傑捨命給罩殉職！「共生面罩」暗藏致命風險？消防員嘆：退無可退

記者林盈君／基隆報導

21日深夜，基隆市「台北生活家社區」、大樓2樓發生火警，仁愛消防分隊小隊長詹能傑，3度進入火場搜救，但詹能傑於第一次搜索時攜帶「共生面罩」，並將面罩給受困者使用，第二次及第三次進入未攜帶，找到受困者羅女時，眼見她奄奄一息，他將自己的面罩給對方，最終疑吸入過量濃煙昏迷，送醫不治。而針對「共生面罩」，消防員工作促進權益協會理事翁立思，也提出了他的看法。

消防員工作促進權益協會理事翁立思：「共生面罩」並非基本配備

翁立思表示，「共生面罩」不是每個消防員都會帶，且如果沒有獨立的空氣去支應，反而會導致氧氣量耗損太快，嚴格來說，需要評估有無需要。翁立思也指出「共生面罩」算是比較過時的，現在常使用的是獨立的airbag（空氣包），有獨立的氣瓶與消防面罩去支應，而不是消耗（消防員）身上原本的氣瓶。

翁立思提到「空氣包」目前只有桃園有全面配發，另外，針對詹能傑「三進三出」救援，翁立思表示，輪替機制非常重要，需要由災害事故調查會，根據現場的影像和官方資料，才能確定到底有沒有依照輪替機制，去做休息和被納入安全管制。正常來說，需要監測體溫和心跳，救援梯次輪替。

而搜救小組於火勢撲滅的1個多小時後，才找到昏迷的詹能傑，翁立思表示，目前希望可以儘快啟動災調會，才能進一步確認搜救小組進入的時間，一切還有待之後的調查。

未具名的消防員說法：目前「共生面罩」最主流

另有未具名的消防員表示，各縣市義消有不同的規範，原則上，義消比較少進火場，以新北市為例，義消不會第一時間入火場。而義消進火場前，要先受過火災搶救的訓練，配備基本上跟一般消防員一樣。而提到「共生面罩」，他表示，要看各分隊的規定，每1組氣體都要有共生面罩，但他表示「共生面罩」用的是消防員的氣瓶，所以如果找到患者的話，使用共生面罩是有危險的。

該消防員指出，「共生面罩」要依現場評估，如果警示器已經在叫，也就是說氣瓶容量已經低於30%，基本不會建議使用，而且消防員在進火場有1個重要的規定，就是「先自救，再救其他人」，如果狀況不穩定，且氣瓶容量不夠的話，其實是不建議拿共生面罩給他人使用。

他推斷小隊長詹能傑，可能是身上沒有準備面罩，又或是覺得患者比他有需要，因為共生面罩其實在火場上不常使用，應該是退無可退的情況之下才會去使用。但他也提到，一般來說，目前「共生面罩」還算是最主流的，因為可以確保消防員、患者不會走散，而且大部分縣市「空氣包」airbag還是比較少。

