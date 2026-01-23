詹能傑捨身救人…今移靈「同仁落淚送別」 基隆市府：全力協助入祀忠烈祠

基隆2死4傷火災，殉職小隊長親人前往現場招魂，招魂結束，小隊長弟弟捧斗離開。廖瑞祥攝



基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生嚴重火警，造成2死4傷，其中41歲仁愛消防分隊小隊長 詹能傑 為救受困民眾殉職。靈堂設置在梵宇天閣，今（1/23）日消防局各分隊消防員、義消、地方人士陸續前往上香致意，場面哀戚。

今日上午，詹能傑弟弟捧著牌位移靈至會場，靈堂內外擺滿花籃致哀。基隆市消防局二愛分隊分隊長曹志榮、小隊長陳霖瑩署名花籃，輓詞寫下「忠烈可風」，表達同仁不捨與敬意。詹能傑的父母守在靈堂，神情哀痛，令人鼻酸。

廣告 廣告

內政部長劉世芳今日到場慰問家屬，表示詹能傑的殉職是消防界的一大損失，已請消防署全力協助後續撫卹與照顧事宜。她指出，關於入祀忠烈祠的相關程序已在簽辦中，將盡速完成；同時也要求消防署與基隆市消防局釐清火災原因，調查結果將適時對外說明。

副市長邱佩琳到場慰問也表示，詹能傑為救人三度進入火場、犧牲自己，很了不起「他（殉職）是我們的損失，我們以他為榮。」她也向詹家父母表示，市府下午即將召開治喪委員會，全力協助治喪事宜，爭取詹能傑入祀忠烈祠，請家屬務必保重身體，後續也會依家屬需求，盡最大力量協助。

詹能傑所住的新豐里里長丁麗娜也到場上香，憶起詹能傑平時為人低調，但只要里內有需要，總是第一個站出來幫忙。她看到救災影片中，詹能傑第二次進出火場時已顯露疲態，仍堅持再度返回救人，讓她心疼不已，「就像少了一個孩子」。

事故當晚，台北生活家社區因屋內堆放大量雜物，火勢延燒並阻礙逃生動線，34歲羅姓女子受困屋內。詹能傑三度進入火場搜救，發現羅女後，將自己的空氣面罩摘下讓對方使用，卻因濃煙加劇、氧氣耗盡，兩人雙雙失去意識。待同仁尋獲送醫急救後，仍宣告不治。

詹能傑警專23期畢業，消防資歷長達20年，曾投入國道3號走山、復興航空空難、普悠瑪翻覆事故、太魯閣408車次事故及0204花蓮地震雲門翠堤等重大災害搜救任務。

更多太報報導

「徒手攀登101」等了13年！傳奇攀岩大師霍諾德週六挑戰 親曝最大難處

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐