詹能傑摘面罩救住戶殉職 母親悲痛發文 揭消防員2大困境

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑22日凌晨不幸殉職。（記者張志康／攝影）

基隆樂利三街「台北生活家」社區昨晚發生火警，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝入火場救人，第三次進火場將唯一空氣面罩給受困女子，而不幸殉職，他的母親悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇，強調「不是不想活，而是被迫活在一個將犧牲視為理所當然的世界」，呼籲社會正視消防員工作環境與裝備問題，強調「他的死，不該只是一則新聞」。

詹能傑的母親今（22）日於Threads發文，她悲痛地說，他的兒子並非死於意外，而是被一次次「沒關係、再撐一下」推向無法回頭的結局，他3度進入火場，最後一次，把僅有的空氣面罩留給受困的住戶，明知那意味著什麼，仍做出了選擇，「所以這不是衝動，是選擇」。

廣告 廣告

詹能傑的母親提到，或許世人會稱他為英雄，哀悼過後又各自回到日常，但若制度不改、裝備不補，下一個名字只是在等時間被寫上去，「他不是不想活，而是被迫活在一個將犧牲視為理所當然的世界」。

詹能傑的母親說，若真的為他感到難過，請不要只掉一滴眼淚，因為眼淚救不了下一個人，「他的死，不該只是一則新聞」。

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日晚10時許發生火警，起火點位於一棟6層樓住宅的2樓，由於屋內堆放大量衣物與回收雜物，火勢迅速蔓延、濃煙充滿樓梯間，搜救動線極度受阻。

仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度進入火場救援，首次與第二次搜尋未果後，曾向同袍提醒屋內雜物堆得像山、容易塌陷，第三次進入火場時，他發現34歲羅姓女子受困、呼吸困難，摘下面罩給對方使用，他最終因現場雜物阻礙動線、氧氣耗盡而昏迷失聯，直到1小時後才被隊友在雜物堆中尋獲，送醫宣告不治；羅女也因傷勢過重喪命。

更多中時新聞網報導

協和電廠土汙案22日審查 環團籲駁回

米倉涼子遭日警函送 震驚演藝圈

超商福袋藏「股」機 新春挖寶趣