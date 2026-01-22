詹能傑救人殉職！女兒受困喪命 母目擊對講機起火

詹能傑殉職，火場中堆滿了大量衣物與雜物。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區21日晚間發生一起火警事故，造成2人死亡，其中一人為仁愛分隊小隊長詹能傑，其為將受困民眾救出，將自己的呼吸面罩脫下給對方使用，卻不幸殉職。事後女屋主也表示，疑似有看到門口的對講機短路起火，但詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

警消獲報後第一時間也派出27車59人前往現場，疏散20多戶、上百人撤離，其中起火的70多歲余姓女屋主逃出火場後表示，自己22歲的女兒仍受困在火場內。不過因為火場堆滿雜物與大量衣物，導致火勢延燒迅速，造成搜救困難，詹能傑三度進出火場搜救，不惜摘下面具想給屋主女兒使用，自己卻因吸入大量一氧化碳後昏迷，緊急送醫後仍不幸不治。

該起火警事故總計造成2死4傷的慘案，1名隊員於救援時遭到電擊、抽筋送醫，另3人則因吸入大量濃煙或受驚送醫，3人送醫後均無大礙。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

