詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物

這場火警不僅奪走了一名年輕女性的生命，更讓基隆失去了一位熱血、英勇的救火英雄。（圖／翻攝畫面）





在寒冷的深夜裡，當大家都已經進入夢鄉，有一群人卻必須在最危險的時刻挺身而出。基隆市樂利三街的台北生活家社區，昨日（21日）深夜傳出驚心動魄的求救聲，一場無情惡火打破了社區的寧靜。這場火警不僅奪走了一名年輕女性的生命，更讓基隆失去了一位熱血、英勇的救火英雄。仁愛消防分隊小隊長詹能傑在關鍵時刻捨己救人，甚至摘下自己的供氣面罩給受困者，卻因為火場環境過於惡劣而倒下，最終殉職。

屋內堆滿資源回收物

這起火警發生在一棟6層樓建築的2樓民宅，當消防隊抵達現場時，濃煙已經不斷從窗戶竄出。救援人員進入火場後驚覺，室內空間幾乎被堆積如山的回收雜物填滿，形成極大的救援阻礙。死者羅姓女子的父親表示，妻子長年有撿拾回收物的習慣，因為公共空間不能堆放，索性全部搬回家中。這些雜物不僅讓火勢持續悶燒，更在消防員搜索時發生崩落，嚴重阻礙逃生與救援動線，導致羅姓女子受困其中，搜救過程極度艱難。

詹能傑小隊長英勇救人

擔任救援任務的小隊長詹能傑在搜救過程中展現了極高的使命感，他兩度進出火場搜索後，曾向隊友示警內部雜物過多「衣服堆得像山一樣，碰觸就會像『山崩』，大家千萬要小心！」。在換上第3個氣瓶後，他再度冒險挺進火場深處，終於在雜物堆中尋獲受困的羅姓女子。為了爭取救人時間，詹能傑竟然做出了最無私的決定，他摘下自己的氧氣面罩套在羅女臉上試圖供氧。然而，火場內的濃煙過於猛烈，加上雜物倒塌阻斷了退路，詹能傑因吸入過量濃煙嗆傷昏迷，與外面同仁失去聯繫。

同僚喚不回英雄生命

直到一個小時後，搜救同仁終於在混亂的雜物堆中救出詹能傑與羅女，但兩人當時都已經失去呼吸心跳。醫護同仁接手後，消防隊員在現場紅著眼眶狂奔，一邊推著擔架一邊哽咽大喊「詹能傑你給我起來喔，快點起來！」，場面讓在場所有人鼻酸。遺憾的是，兩人送醫後雙雙宣告不治。基隆市消防局表示，對於詹小隊長的殉職深表哀悼與不捨，後續將依法報請從優撫卹，並協助家屬處理治喪事宜。這起悲劇也再度敲響了居家囤積雜物安全問題的警鐘。

