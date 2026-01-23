詹能傑昔「沒救回」小生命留遺憾！ 今捨身脫面罩救人

弟弟低著頭捧著哥哥的牌位抵達靈堂。（圖／東森新聞）





詹能傑這回義無反顧衝進火場救人，或許是受過去經歷影響！兩年前，他在一次出勤急救中沒能救到未能出生的小生命，心中或許是那段無法釋懷遺憾，導致他這回再度面臨生死交關，他選擇把面罩讓給受困者，並非失誤，而是本能。

捧著哥哥的牌位抵達靈堂，弟弟低著頭，不難看出眼底的悲傷，其他來悼念的同袍們也都低頭不語，快速穿過走廊，還有住在同個社區的里長，表示八斗子轄區廣，事務多隨時要支援，而詹能傑總是衝第一。

新豐里里長丁麗娜：「我的聽到的時候心很碎，我們難得有這麼一個優秀的...人才也就這樣子，我其實看到那個影片，在第二次（出來）的時候，他其實也非常地累了，也看得出來，我的感覺是，心疼少了一個好小孩，他都是跑得最快的一個，謝謝。」

基隆消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為了救出受困的屋主女兒，三度挺入火場將面罩讓給對方，最後吸入過多濃煙搶救50分鐘後，英勇殉職，有人發現詹能傑曾在，2024年2月26號深夜，在臉書上寫在內心獨白，表示救護過程沒能救得了未出生的孩子，字裡行間都能感受到他的無助，然而時隔兩年，再度面臨生死交關，他不願再錯過任何一條人命，選擇將面罩讓給受困者。

內政部長劉世芳：「不管是Threads或是其他的，社群網路媒體上面，有出現以家屬的名義來，不管做什麼樣子的批評指教募款等等，鍵盤手的力量，然後來謀自己的私利，這個可能已經違反我們的，社會秩序維護法。」

詹能傑為了搶救生命，犧牲自我，最後一刻的選擇成為消防隊員最溫柔，也是最沉重的告別。

