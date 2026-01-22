即時中心／連國程報導

基隆市樂利三街社區昨（21）日深夜惡火造成2死4傷，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑三度進火場不幸殉職，他的胞弟詹庭豪同樣是消防員，收到噩耗後緊急返家處理兄長後事。

詹能傑出身消防世家，警專23期畢業，擔任消防員已經約20年，他曾參與台灣近年幾起重大災難的搜救，包括2010年國道三號走山、2015年復興空難、2018年台鐵普悠瑪號事故及2021年太魯閣號翻車意外。詹能傑在2019年還獲得消防署消防績優救護人員殊榮，資歷相當豐富。



詹庭豪目前任職於桃園市消防局蘆竹分隊，他從2011年開始任職於基隆市百福消防分隊，直到2025年才調至桃園。基隆市消防局的同仁對詹能傑兄弟在工作上的表現相當讚賞，還曾說他們是「詹氏兄弟，滿門豪傑」。詹庭豪接到哥哥殉職的消息後，已經向所屬單位請假返家，處理後續事宜。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／詹能傑曾獲同仁讚「滿門豪傑」！胞弟也是消防英雄 接噩耗急返家

更多民視新聞報導

英勇消防員火場殉職！三進三出救人竟成最後身影 留下幼女

詹能傑殉職前與義消「共用面罩」 同袍不捨痛哭：女兒還那麼小

狼教練查詢平台讓家屬「假安心」 范雲呼籲補齊制度破口

