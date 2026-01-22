詹能傑殉職前與義消「共用面罩」 同袍不捨痛哭：女兒還那麼小

殉職的消防員詹能傑與妻子育有1名年幼女兒。（擷取自基隆市消防局-角落消火伴臉書）





基隆市樂利三街一處住宅昨晚（21日）發生惡火，釀成2死4傷悲劇。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在執行搜救任務時，為救出受困民眾，三度冒險進入火場，並將自己的空氣呼吸器面罩讓給尋獲的羅姓受困女子，最終因吸入大量一氧化碳昏厥，送醫後宣告不治。分隊長曹志榮受訪時表示，詹能傑一向認真、盡責，還育有年幼女兒，年紀輕輕卻殉職，講到激動處，曹志榮更掩面痛哭，令人不捨。

據了解，火災發生時，民宅屋主的羅姓女兒受困火場，當時詹能傑為救羅女，將空氣呼吸器面罩讓給她使用，詹能傑與義消則2人共用一個呼吸面罩，導致氧氣不足。同行義消表示，當時2人交替吸面罩，因一瞬間缺氧，他立即喊出「共生、共生」，才意識到氧氣瓶數值僅剩10bar（正常氧氣瓶數值約280至300bar）。

同行義消回想當時，只能用盡最後一絲力氣爬出火場，更一度無法正常講話，只能趴在地上大口喘氣。這起火災最終造成2死4傷悲劇。基隆市消防局說明，詹能傑前年升上小隊長，曾參與2021年台鐵408車次太魯閣號列車事故、復興航空空難、以及台鐵普悠瑪號翻覆等搜救任務，救援經歷相當豐富。他還有個弟弟詹庭豪，也曾在基隆市消防局百福分隊服務。

詹能傑在前年10月山陀兒颱風襲台救災期間，因穿著制服中午買便當，被網友拍到上網公審，內政部長劉世芳還特別到仁愛分隊致贈慰問金，替詹加油打氣。而詹的太太是一名護理師，2人育有1名國小4年級的女兒，仁愛分隊分隊長曹志榮今受訪表示，詹能傑總是在第一時間衝鋒陷陣，如今這麼年輕、女兒還這麼小，講到這裡，曹忍不住掩面痛哭，令人鼻酸。

