詹能傑殉職細節曝！最後一刻仍想救人 捨命脫面罩讓給民眾...「氧氣只剩10bar」

英雄最後身影...氧氣只剩10bar仍不退！基隆消防小隊長詹能傑（紅圈處）為救人犧牲生命。（翻攝畫面）

基隆市樂利三街昨（21日）晚間發生一起重大死亡火災，一棟社區大樓突發火警，釀成2死4傷悲劇。其中最令人心痛的是，仁愛消防分隊小隊長詹能傑，在第三度進入火場搜救時，為救受困女子，將自己的空氣呼吸器面罩脫下讓給對方使用，自己卻因吸入大量一氧化碳昏厥，送醫搶救後，於今（22日）凌晨宣告不治，英勇殉職。

三度進火場搜救 小隊長將面罩讓給受困女子

警方與消防單位指出，火災發生時，屋主雖已成功逃生，但其女兒羅姓女子仍受困屋內。詹能傑與一名義消隨即進入火場搜救，在濃煙密布、能見度極低的情況下，成功找到羅女。

為了讓受困女子能順利脫困，詹能傑當場將自己的空氣呼吸器面罩脫下，讓羅女配戴，自己則與義消共用一個呼吸面罩，導致氧氣供應嚴重不足。

氧氣瓶僅剩10bar 義消驚喊「共生、共生」

同行義消回憶當時情況仍心有餘悸，表示兩人只能交替吸用同一個面罩，直到一瞬間嚴重缺氧，他才驚覺情況不對，立刻大喊「共生、共生」，提醒彼此必須撤退。

檢視氧氣瓶後才發現，數值僅剩10bar（正常氧氣瓶約為 280至300bar），幾乎耗盡。兩人只能用盡最後一絲力氣爬出火場，義消一度無法說話，只能趴在地上大口喘氣，而詹能傑則因吸入過量濃煙倒下。

2死4傷 英雄與受困女子雙雙不治

這起火災不幸造成2人死亡、4人受傷，死者分別為消防小隊長詹能傑，以及受困屋內的羅姓屋主女兒；而傷者方面，1名消防人員在搜救過程中遭電擊、出現抽筋症狀送醫，另有3人因吸入濃煙、受驚嚇送醫，所幸皆無生命危險。

起火原因仍待釐清 消防英雄精神令人敬佩

目前起火詳細原因，仍有待警消進一步調查釐清。但詹能傑在危急時刻選擇 「先救人、後自己」 的行為，已讓無數民眾動容，也再次凸顯消防人員在第一線所承擔的巨大風險。

