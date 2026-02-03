詹能傑殉職追晉消防分隊長 同仁不捨拭淚：他只是換種方式陪伴我們

記者林俊華、陳韋劭／基隆報導

基隆市殉職消防小隊長詹能傑今天舉行公祭。（圖／翻攝畫面）

基隆市殉職消防小隊長詹能傑今天（3日）下午舉行公祭，詹被追晉為分隊長，確定入祀基隆忠烈祠，表彰其英勇無私的奉獻精神。公祭時播放詹能傑生前出勤、救護等畫面，同仁不捨書文，他一直都在我們心裡，只是現在換了一種方式陪著我們。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，上月21日發生火警，起火戶內被回收物堆滿，仁愛分隊小隊長詹能傑為了搜救受困的羅姓女子，3次進入火場尋人，最後找到羅女時，因羅女昏迷不醒，詹能傑脫下面罩捨身救人，最終2人皆不幸罹難。

詹能傑三度出入火場，殉職前還叮嚀同仁要注意安全。（圖／翻攝畫面）

詹能傑為警專23期畢業，消防資歷長達20年，曾參與國內多起重大事故的救災工作，包括2010年國道三號走山、2015年復興空難、2018年普悠瑪列車出軌、2018年花蓮翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣列車出軌等事件。

公祭時消防同仁不捨落淚。（圖／翻攝畫面）

公祭時，播放著詹能傑小隊長生前出勤打火、救人的一幕幕畫面，消防同仁書文「他不是最會說漂亮話的人，但他的背影，永遠站在最前面。每一次出門，都不是理所當然能回家，但沒有退過一步。有些人，不是因離開了才讓人記得，而是，他一直都在我們心裡，只是現在換了一種方式陪著我們。小隊長，辛苦了。」

基隆市殉職消防小隊長詹能傑生前生日慶生畫面。（圖／翻攝畫面）

基隆市殉職消防小隊長詹能傑生前參與救災畫面。（圖／翻攝畫面）

基隆市殉職消防小隊長詹能傑生前消防宣導畫面。（圖／翻攝畫面）

基隆市殉職消防小隊長詹能傑生前參與救災畫面。（圖／翻攝畫面）

