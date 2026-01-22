詹能傑殉職關鍵曝光 專家懇求1事：勿讓他的犧牲白費

基隆市仁愛區樂利三街昨（21日）晚發生火警，造成2死1輕傷的悲劇，火警屋內屋主堆放大量雜物。（翻攝畫面）



基隆市仁愛區樂利三街昨（21日）晚發生火警，造成2死1輕傷的悲劇，其中，41歲基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困33歲羅姓女子，三度衝入火場，羅女則因被大量衣物壓住，不能動彈，詹能傑也無法將她拉出，最後兩人雙雙失去生命跡象。羅女的余姓爸爸則表示，妻子平時有在撿回收，家中才會堆放這麼大量的雜物。粉專「消防神主牌」則說明，「害死詹能傑的，不只是火，更是屋內堆積如山的雜物」，因此懇求大家清空屋內「以後會用到」的垃圾，不要讓他犧牲白費。

廣告 廣告

火警發生於昨天晚間10時，儘管消防人員迅速疏散上百民眾，但羅姓女子仍被困在房間內，當時火場內衣物堆積如山，通道狹窄，消防員僅能分批進入，詹能傑前兩次搜救未成功，第二次搜救出來時，更提醒隊員屋內雜物多，碰到會像「山崩」般垮下來，第三次進入終於找到羅女，但因她被大量衣物壓住，無法將其拉出，為讓她呼吸，詹能傑將自己的面罩戴到羅女臉上，自己卻因吸入濃煙而倒下，最後身亡。

屋主有撿回收物習慣

事發後，羅女的父親表示，妻子長年有撿回收物的習慣，因為屋外已無空間堆放，才決定把雜物放置家中。消防隊調查也指出，屋內雜物堆積如同小型垃圾回收場，屋主是否有儲物症尚待釐清。

衛福部草屯療養院曾指出，儲物症（又稱囤積症）患者常因心理不安而收集、囤積物品，多發生於早年經歷物資匱乏的長者。儲物症患者女多於男，對丟棄物品缺乏病識感，也很少主動就醫，即使這些物品沒有價值，但因為缺乏自覺要丟掉，常導致其住家雜物堆積如山，讓鄰居也得忍受髒亂，家中雜物堆積容易影響生活環境及安全。

臨床上，多以認知行為治療、減害治療、家族治療及藥物治療等方式輔助改善，家人應以支持、同理與陪伴方式，耐心引導患者整理物品，避免單向責備。

消防員：勿讓他的犧牲白費

粉專「消防神主牌」也發文表示「你的『捨不得』，正在把家變成害死我們與你自己的墳場。」懇求大家，清空那些堆到天花板的紙箱、捨不得丟的舊家具、塞滿樓梯口的雜物，「別讓他的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。」最後他也感謝詹能傑的付出，「任務結束了，小隊長。謝謝您，用生命教了我們最後一課。」（責任編輯：卓琦）