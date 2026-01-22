詹能傑殉職！三度衝火場「摘面罩救人」 基隆消防局粉專：一路好走

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」昨（21）日晚間發生火警，造成2死4傷。仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救人，更捨命卸下面罩給受困女子，最後不幸殉職。基隆市消防局臉書粉專將大頭照轉為黑白，並發文哀悼。

基隆市消防局臉書粉專今（22）日將大頭照轉為黑白，發文哀悼詹能傑。（圖／翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑執行搶救任務時不幸殉職，基隆市消防局臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」今（22）日發文哀悼，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得，祢為了救人而犧牲了自己」，也同步將粉專大頭照改為黑白。

許多網友留言，「謝謝小隊長，任務結束了」、「辛苦了，英雄一路好走」、「謝謝您為了這個社會努力」，也有同袍也表示「學長任務結束，一路好走」、「請家屬節哀順變，詹小一路好走！」、「真的難過，傑哥…我會永遠記得祢，還有祢那些英勇的故事！」

詹能傑三度衝進火場尋找22歲余姓女子，隨後發現她受困於雜物間、動彈不得，呼吸微弱，為爭取時間，詹能傑選擇脫下面罩給對方，然而隨著火勢與濃煙加劇，他不幸遭濃煙嗆昏失聯，直到1小時後才被隊友尋獲，送醫搶救後仍宣告不治。而余姓女子最終也宣告不治。

