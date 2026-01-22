詹能傑殉職！復興空難、普悠瑪翻覆...見他英勇身影 弟弟也是消防員

41歲勇消詹能傑殉職。取自消防局臉書



基隆火災殉職小隊長詹能傑，消防資歷20年，其間經歷過99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故。說到救災，在同仁和長官眼中，詹能傑總是不落人後，順利完成交託使命！他的座右銘「現在的成就，是過去的努力」。

詹能傑，警專23期畢業，熱愛重機運動的詹能傑，休假時透過馳騁山道，紓解上班時累積的壓力，然後回家抱抱小孩，享受天倫時光，他說，幸福！莫過於此！

民國108年，詹能傑榮獲消防署消防績優救護人員殊榮。談到詹能傑的消防專業素養，他擁有消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、OPENWATER DIVER、ADVANCED DIVER、RESCUE DIVER救援潛水證照、災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官等全方位專業證照及訓練，集裝備於一身，發揮一己之力，服務貢獻給市民！

其弟弟也是消防人員。警專27期畢業，消防資歷15年，期間經歷黑鷹直升機、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤、復興航空難等重大搜救事件。庭豪對於消防工作總是秉持初衷，熱情投入！辦理防災宣導工作，因為親切、樂於助人、高顏值，深受大家的喜愛。他的座右銘「Don’t think, just do.別想，做就對了！」詹家兄弟檔在消防路上發光發熱。

