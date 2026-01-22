詹能傑殉職！消防粉專嘆「雜物困死英雄」 籲轉頭看自家走道

基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，粉專「消防神主牌」沉痛呼籲民眾，現在就轉頭看一眼家中走道，清空那些自認「以後會用到」的垃圾，別讓消防員的犧牲白費，別讓這條回家的路變成英雄的墳墓。

火場內的「奪命雜物山」。（圖／翻攝畫面）

起火戶內部堆滿大量回收雜物及衣物。（圖／ 基隆市消防局提供 ）

「消防神主牌」在Threads發文表示，「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的，我們痛失了一優秀的同仁，在伸手不見五指的濃煙裡，詹小隊長為了救那名22歲的受困女孩，做了一個違背求生本能的決定：『他脫下了自己賴以維生的面罩，戴在了女孩臉上』。」粉專直言，「害死他的，不只是火，更是屋內堆積如山的雜物。那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。這是一命換一命的沉重。」

文末，粉專呼籲，「拜託大家，現在就轉頭看一眼家裡的走道吧。清空那些『以後會用到』的垃圾。別讓他的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。」

