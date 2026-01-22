詹能傑殉職 消防署長表歉意、循例入忠烈祠

（中央社記者高華謙台北22日電）消防署長蕭煥章今天針對基隆市消防員詹能傑英勇殉職案表示，「很抱歉，對於罹難者家屬更是深層的歉意」，目前基隆市與內政部的災害事故調查會都已啟動，期盼找出背後問題，另也已獲家屬同意，將循例協助進入忠烈祠。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚1棟民宅2樓起火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度衝入火場救人，疑因將面罩給予受困者導致自己吸入過量濃煙，不幸殉職。

消防署長蕭煥章今天在內政部務會報會後記者會表示，他早上前往事故現場，屋內雜物多到一開始連門都打不開；救災過程中儘管滅火器、火警警報設備、廣播設備、現場消防栓都發揮作用，但就是因為雜物過多，詹能傑還提醒其他隊員要小心雜物砸下來，後來卻不幸罹難，這是很大衝擊與傷痛。

蕭煥章呼籲，民眾家中不要堆放過多雜物，不僅發生意外時恐怕出不來，更增加救災困難。

蕭煥章指出，今天上午已啟動基隆市、內政部的災害調查會，希望釐清事故原因與後續因應方式，最近也會公布過去一段時間發生的事故調查結果，希望了解如何策進檢討，「很抱歉，對於罹難者家屬更是深層的歉意」，無法讓消防員平安返隊，是他內心最深層的痛，期盼能找出背後問題。

蕭煥章提到，今天上午已與家屬討論後續撫卹事宜，包括儀式上會覆蓋消防旗、國旗，也會由基隆市府申請並循往例進入忠烈祠，並協助培養詹能傑的年幼孩子至大學畢業。

針對消防員面罩問題，蕭煥章說明，目前消防員的空氣呼吸器面罩已升級到最高層級，也有請縣市採購時一定要貼合每位消防員的臉型，並定期檢驗氣瓶與面罩氣密性等，這也是後續災調會要了解的重點。

蕭煥章解釋，目前可以確定，詹能傑沒有戴共生面罩入室救援，但有帶熱顯像儀，現場並啟動7梯次RIT小組（Rapid Intervention Team，快速救援小組）搜尋；至於是否有設事故安全官、以及相關案情時序等，都需要災調會調查。

此外，行政院長卓榮泰今天在行政院會時表示，非常遺憾基隆市消防員不幸殉職，他已請內政部長劉世芳及消防署盡速了解整起事件狀況，從整體救援過程中，了解所有消防與義消為守護民眾生命財產安全所付出的努力。（編輯：張若瑤）1150122