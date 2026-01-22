詹能傑殉職 消防署長：循往例申請入祀忠烈祠 中央地方皆會啟動災調會

基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，消防職安問題再度引起關注。消防署長蕭煥章今天(22日)表示，其實政府相當重視消防車輛、裝備、器材及相關訓練，面對這次火場殉職案件，基隆市跟內政部將會先後啟動災調會釐清事實真相跟癥結點，並將為詹能傑積極辦理入祀忠烈祠的申請手續。

基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，引起社會廣泛關注，消防署長蕭煥章今天在內政部部務會議會後記者會表示，詹能傑的離世，對他來說是很大的衝擊跟傷痛，消防署後續將跟基隆市合作積極辦理哀悼儀式，並比照過往殉職案例處理詹能傑入祀忠烈祠的申請手續，此外，蕭煥章指出，詹能傑有一名9歲小孩，根據法規，國家會提供殉職公務員的未成年子女就學費用補助一直到成年。

關於社群平台上流傳一篇疑似家屬的自白文章，上頭寫著「這是我兒子，他不是死於意外」、「制度不改，裝備不補，下一個名字，只是在等時間被寫上去」等文字，蕭煥章澄清表示，其實政府相當重視消防車輛、裝備、器材及相關訓練，今年總統也剛宣布已核定24項中程計畫，將投入新台幣285億元汰換裝備，並導入AI職安管理，降低第一線人員的風險。他說：『(原音)我們目前的空呼器的面罩，都是已經算是整個升級到最高的層級，當然在縣市的採購上，我們特別請縣市採購一定要貼合我們每位同仁的臉型，來做這方面處理，當然後續定期的檢驗，包括氣瓶，包括面罩的氣密性，這些都是我們現在執行的必要條件，所以我們在這一次，我們會檢視基隆市有沒有針對於這樣的檢視、空呼器這方面的處理，有沒有處理，這個也是我們後續災調會裡面要去瞭解的一個重點。』

至於詹能傑到底有沒有攜帶共生面罩進入火場，蕭煥章表示，據基隆市的初步了解，詹能傑最後一次進入火場時並未攜帶共生面罩，詳細原因則尙待調查。

蕭煥章並指出，《消防法》修正後，已在去年6月公布實施，去年每一個縣市的消防局都有專業團隊輔導提升職業安全，例如基隆的職安輔導團隊是台灣海洋大學，同時去年也推動安全官制度與訓練，此外，也要求消防員應落實「2 IN/2 OUT」原則，也就是有2人進入火場搶救的同時應有2人在外預備，以便隨時提供救援，當消防員不幸深陷火場，也必須立即組織「快速救援小組(Rapid intervention team)搜救受困同事，像是本次案件，目前已知前後曾出動7個梯次的RIT進到事故現場，然而，火場裡，每個房間都堆滿太多雜物，入內走動相當困難，受困民眾及消防員詹能傑又位在離出口最遠的房間，兩人最終不幸命喪火窟。

關於台灣公務革新力量今天指出，台灣的救災文化有問題，實務上，第一線消防人員經常被道德綁架，如果有人受困，家屬苦苦哀求，就算火場很危險，消防員很難拒絕這種請求、見死不救，如果制度無法支持指揮官，授權指揮官拒絕這種請求，第一線人員也怕事後被檢討、怕被家屬告，就不顧危險衝進火場，消防員殉職事件就會一再上演。

對此，蕭煥章坦言，最難落實的就是安全文化，他並指出，《消防法》有明文規定消防人員有退避權，他也不鼓勵捨生救人，至於這次到底為何發生這樣不幸的結果，基隆市跟內政部將會先後啟動災調會釐清事實真相跟癥結點，按照往例，內政部災害事故調查會通常需要1年產出報告，蕭煥章表示，他知道家屬焦急等待的心情，所以，如果家屬想提早了解調查進度，消防署會跟災調會協調，盡可能回應家屬需求。(編輯 : 廖奕婷)