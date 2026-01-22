詹能傑殉職！義消逃出火場大喊「他沒呼吸了」曝生死一瞬間

即時中心／張英傑報導



基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，昨（21）日晚間發生火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為了救人，3度衝進火場，還把氧氣面罩給羅姓女受困者使用，與義消盧彥宏共用一個面罩，詹卻疑似吸入過量濃煙殉職；盧彥宏爬出火場後，第一件事就是告訴消防人員詹能傑的受困位置，現場緊急氣氛令人心驚。





火災現場情況相當危急，為了救人，衝進火場的詹能傑把氧氣面罩交給受困的羅姓女子使用，自己跟盧彥宏共用一個面罩，盧彥宏回想現場情況，發現空氣瓶數值太低，馬上缺氧，只能盡快爬出火場。

快新聞／勇消殉職！義消同事爬出火場喊「他沒呼吸了」 救災畫面曝光

義消盧彥宏（左）急著告訴消防人員詹能傑受困的位置。（圖／民視新聞）

逃出火場的盧彥宏，第一時間便向其他消防隊員說，詹能傑在最裡面，已經沒氣了；雖然其他消防人員隨後衝進火場救人，但是詹能傑因為缺氧太久，送醫後不治死亡；至於為何會發生這場大火，消防局火調科正積極調查中。

