即時中心／連國程報導

基隆市樂利三街社區昨（21）日深夜惡火，41歲的仁愛分隊小隊詹能傑不幸殉職，豈料現在竟然傳出詹能傑母親的照片被盜用發文，一位自稱是詹母的人今（22）日在Threads上說，「兒子的死不該只是一則新聞」，短短兩小時吸引上萬瀏覽次數，然而詹能傑的家屬出面澄清這是假帳號，呼籲大家檢舉，目前該文章已經被刪除。

詹母的照片遭盜用在社群媒體上發文，讓許多人信以為真，詹能傑的家屬呼籲：「請勿冒用我阿姨的身分，並立即撤下相關貼文。家屬目前仍在處理後事，請勿造成二次傷害。若持續冒名發文，絕不寬貸。」同時，家屬也請大家協助檢舉該帳號，杜絕其他詐騙行為。



詹能傑不幸殉職，又發生詹母照片遭盜用風波，家屬痛批盜用照片的人不安好心，也希望大家別再轉發相關貼文，避免更多人受騙，目前引用該假帳號貼文的相關文章已陸續下架。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／詹能傑母遭盜圖發文2小時破萬瀏覽 家屬怒批「不安好心」

更多民視新聞報導

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母跳出揭消防員2大問題！家屬急發聲

國安優先經濟才有意義 賴清德一句話點破關鍵

太狂！嘉義市普發6000元疊成現金牆 警察局護鈔全面動員

